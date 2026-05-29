가수 박지현이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

박지현이 '옥탑방의 문제아들'에 출연했다. / 사진제공=KBS

가수 박지현(32)이 '옥탑방의 문제아들'에서 과거 열애를 고백했다.지난 28일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 박지현이 출연했다. 이날 박지현은 다양한 이야기를 들려주며 눈길을 끌었다.방송에서 박지현은 홍진경에게 "지방과 콜라겐이 가득 차 매력적이다"라는 칭찬을 받은 뒤 홍진경의 속눈썹을 직접 떼어주며 훈훈함을 안겼다. 솔직하고 털털한 입담도 보여줬다. 박지현은 힘들었던 과거뿐만 아니라 목 관리를 위한 철저한 자기관리 비법을 공개하며 이목을 집중시켰다.과거 열애를 고백하며 모두를 놀라게 하기도 했다. 박지현은 "애간장이 녹는 사랑을 해본 적이 있냐"라는 질문에 "사랑은 당연히 해봤다"고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다. 이어 그는 "내가 겪지 않은 감정은 미디어로 배워서라도 표현하려고 노력한다"고 덧붙였다.한편 박지현은 다음 달 6일과 7일 '2026 박지현 콘서트 쇼맨쉽 시즌2 SHOWMANSHIP SEASON 2 전주' 공연을 진행한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr