MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'400회에서는 국내 최대 규모의 레이싱 대회에 출격한 양상국의 하루가 그려진다. / 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'400회에서는 국내 최대 규모의 레이싱 대회에 출격한 양상국의 하루가 그려진다. / 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

최근 태도 논란으로 잡음을 빚었던 개그맨 양상국이 '전지적 참견 시점'에 출연한다. 양상국은 레이서로서 면모를 보여준다.오는 30일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 400회에서는 국내 최대 규모의 레이싱 대회에 출격한 양상국의 하루가 그려진다. 그동안 'N2 클래스' 대회에서 여러 차례 정상에 올랐던 양상국은 이번 대회에서 'N1 클래스'로 승격 후 첫 데뷔전을 치른다.대회 당일 아침, 압박감에 밤을 지새웠다는 양상국은 본격 경기 준비에 들어간다. 경기 전 음주및 혈압 등을 측정하는 메디컬 체크를 시작으로, 차 안에서 숨을 잘 쉴 수 있게 도와준다는 양상국표 꿀템도 공개된다. 또한, 이날 현장에는 양상국과 마찬가지로 올해 N1 클래스로 나란히 승급한 282만 크리에이터 '잇섭'도 라이벌로 등장한다. 여기에 양상국 레이싱 인생 10년 만에 처음 방문한 '30년 지기' 김해 고향 친구들까지 관람석을 채울 예정이다.하지만 본격적인 예선전 레이스가 시작되자, 서킷 위는 그야말로 한 치 앞도 알 수 없는 격전지가 될 전망. 최고의 결승전 그리드를 사수하기 위한 드라이버들의 치열한 눈치 싸움은 물론, 미세한 타이어 접지력 하나로 승부가 갈리는 프로 세계만의 극한의 전략 싸움이 예고된다.결승전에서 시속 200km를 돌파하며 거침없는 질주를 시작한 양상국에게 예상치 못한 비상 사태가 발생한다. 서킷 위 차량들이 자리 잡기 전까지 촘촘히 밀착해 달리는 이른바 '기차 놀이' 구간에서 예상치 못한 사고가 발생한다. 식은땀을 흘리며 경기를 지켜보던 친구들과 매니저 역시 경악을 금치 못한다.30일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr