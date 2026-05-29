최예나가 '영앤리치' 면모를 뽐낸다. /사진제공=JTBC

최예나가 '영앤리치' 면모를 뽐낸다. /사진제공=JTBC

최예나(26)가 '영앤리치' 면모를 뽐낸다.30일 오후 9시 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 크리스티나, 최예나, 앤더블(AND2BLE) 장하오, 한유진이 출연한다.이날 최예나는 남다른 의리와 효심을 고백한다. 그는 "계약 종료를 앞두고 여러 회사에서 러브콜을 받았지만, 결국 지금 회사와 재계약했다"고 밝힌다. 이어 "어렸을 때 몸이 약해 부모님이 고생을 많이 하셨다", "보답하고 싶은 마음에 집도 사드리고, 매년 해외여행도 함께 다닌다"고 말한다.장하오는 예상 밖의 입맛을 공개한다. 그는 "두리안부터 돼지 뇌까지 가리는 음식이 없다", "두리안은 먹고 나면 양치를 세 번 해야 냄새가 사라진다"며 남다른 철학을 밝힌다. 이어 직접 손질한 두리안을 팬들에게 역조공한 일화도 전한다.한유진은 "어릴 때는 연예인이 될 생각이 없었다", "축구부 시절 친구 부모님들이 '여기서 축구할 아이가 아니다'라고 했다"며 남다른 비주얼을 자각하게 된 계기를 털어놓는다. 이에 장하오는 "한유진 외모가 1위인 건 인정한다"면서도 "그다음은 나다"라고 자신감을 드러낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr