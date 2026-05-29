서동주가 재정비 후 다시 임신에 도전하고 있다고 밝혔다. / 사진='서동주의 또도동' 영상 캡처

서동주가 유산의 아픔과 임신의 희망에 대해 이야기했다. / 사진='서동주의 또도동' 영상 캡처

배우 겸 방송인 서동주가 시험관 시술과 유산을 겪은 뒤 다시 임신 준비에 나선 근황을 전했다. 3년 넘게 이어진 난임 과정과 계류유산의 아픔을 솔직하게 털어놓은 그는 무대가 끝난 뒤와 같은 허망함이 있었다고 고백하며 공감을 자아냈다. 그럼에도 서동주는 다시 한번 희망을 품고 도전을 이어가고 있다고 밝혔다.28일 서동주 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 '드디어 다시 임신 준비 중인 서동주, 그런데 의사에게 들은 충격적인 말ㅣ난임 겪고 있는 지인 위로하는 가장 최고의 방법'이라는 제목의 영상이 게시됐다.서동주는 임신을 위해 시험관 시술에 도전하고 있다. 그는 열정을 쏟았던 첫 번째 난임 사이클을 겪으며 느낌 점에 대해 털어놨다. 서동주는 "소파 수술하고 몸이 많이 회복했다. 난포가 다행히도 하나가 자라줘서 관찰하고 있는 상황이다. 다시 한 번 채취가 시작되는 날이 이번 주가 되지 않을까 생각하고 있다"라고 말했다.첫 이식 후에는 안타깝게 유산이 됐다. 서동주는 "유산됐을 때, '연극이 끝나고 난 뒤'라는 유명한 노래가 있잖나. 배우들이 연극, 뮤지컬 하고 집에 돌아갔을 때 허무하다고 하지 않나. 열정을 다해 큰 프로젝트를 달리다가 마무리 돼버렸을 때, 거기서 오는 약간의 공허함 같은 게 있다. 마치 연극이나 무대가 끝난 것 같은 허망함이 들더라"라고 털어놓았다.이어 "열심히 달렸다. 3년이라는 기간 동안 채취, 채취, 채취였다. 이식을 처음 해봤는데 안 됐다. '다시 2~3년 채취 또 시작이다'라는 생각이 드니 공허하다. 여러 생각이 들더라"고 고백했다. 그러면서도 "터널이라고 생각하면 '긴 터널 끝에 분명히 희미한 빛이 있고, 분명 이 상황이 끝이 날 것이다. 내가 원하지 않는 끝이라고 한들'이라는 생각으로 버텼다. 재정비해서 도전하고 있다"라며 마음을 다잡았다.1983년생인 미국변호사 겸 방송인 서동주는 2010년 결혼했으나 4년 만에 이혼했다. 이후 지난해 6월 4살 연하 남편과 재혼했다. 난임으로 시험관 시술 중인 서동주는 얼마 전 계류유산했다는 소식을 알리기도 했다. 서동주는 유튜브 등을 통해 임신을 위해 노력하는 과정을 공개하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr