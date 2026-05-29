장도연 / 사진=텐아시아 DB

ENA·라이프타임 '디렉터스 아레나' 3회에서는 1라운드 미션 '90초 티저를 완성하라'의 탈락자가 발생할 예정이다. / 사진 제공= ‘디렉터스 아레나’

방송인 장도연이 유튜버 엄은향에게 일침한다.29일 방송되는 ENA·라이프타임 '디렉터스 아레나'(에픽스톰·라이프타임 공동 제작) 3회에서는 1라운드 미션 '90초 티저를 완성하라'의 탈락자가 발생할 예정이다.이날 정주 감독은 "뮤직비디오, 광고, 연출, 아트디렉터, 프로듀서 등 150개 이상의 프로젝트에 참여했다"며 "BTS(방탄소년단), 효연, 김동률 등과 작업했고, NCT와 스트레이키즈, 멜로망스 데뷔도 함께했다"고 소개한다. '심사위원' 차태현은 "이병헌 감독의 숏폼 드라마를 봤는지?"라고 역으로 묻는다. 이에 정주 감독은 "저는 영화 '극한직업'을 좋아한다"고 답한다. 이병헌 감독은 씁쓸한 표정을 짓고, 장도연은 "대답을 안 들었는데 들은 듯 불편하다"고 덧붙인다.유명 유튜버 엄은향은 임성한 작가와의 '통화 인터뷰' 라이브로 화제를 모았던 터. 장도연은 "임성한 작가님을 좋아하는 분이라면 모를 수 없는 이름"이라며 '패러디 영상의 거물'인 엄은향을 알아본다. 이에 엄은향은 "개그맨 공채 시험을 오랫동안 준비했었다"고 깜짝 고백하고, 객석에 있던 이주승은 즉각 "액면이 웃기신 것 같은데?"라며 웃어 보인다.또한 이주승은 스릴러 장르 '숏드'에 도전하며 "제작비 64억 주세요~"라는 돌출 발언도 감행한다. 이에 이병헌 감독은 "입에만 담았는데도 설렌다"고 반응한다. 그런데 엄은향은 이주승의 티저를 보자, "이주승이고 나발이고 관심 없고…"라고 일침하자 장도연은 "엄은향 감독님, 혹시 악플러세요?"라고 지적한다.심사위원 장근석은 "33명의 감독들 중 16명만 생존한다"고 1라운드 최종 결과를 고지하고, 이에 33인의 참가자들은 긴장한 채 결과를 기다린다. 현재 유일한 '노 스톱'으로 단독 1위를 달리고 있는 이유진에 이어, 최귀화, 이주승, 안미나 등 배우 출신 참가자들이 합격자 명단에 이름을 올릴 수 있을지, 16인의 생존자가 누구일지 공개된다.'디렉터스 아레나' 3회는 29일 밤 11시 ENA와 라이프타임에서 동시 방영된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr