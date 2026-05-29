'군체'의 좀비 분장 비하인드가 공개됐다. / 사진제공=쇼박스

'군체'의 좀비 분장 비하인드가 공개됐다. / 사진제공=쇼박스

영화 '군체'(감독 연상호)가 감염자들의 탄생 과정을 담은 비하인드 영상을 공개했다. 작은 요소 하나까지 놓치지 않은 의상, 분장, 미술의 디테일과 전 세계 관객들에게 신선한 충격을 안긴 현대무용팀의 독창적인 움직임까지. '군체' 속 감염자들이 어떤 과정을 거쳐 완성됐는지 제작 현장의 비하인드가 눈길을 끈다.'군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 고립된 생존자들이 예측 불가능한 형태로 진화하는 감염자들과 맞서는 이야기를 그린 영화다. 배우 전지현을 필두로 구교환, 지창욱, 김신록, 신현빈이 출연했다.공개된 영상에는 독특한 움직임과 충격적인 비주얼로 전 세계 관객들의 시선을 사로잡은 감염자들의 탄생 과정과 이를 구현하기 위해 노력한 제작진, 현대무용수들의 열정이 담겼다. 온몸에 피 분장을 하고 흰색 렌즈를 착용한 채 촬영을 준비하는 무용수들의 모습과 의상, 분장 디테일에 심혈을 기울이는 제작진의 모습은 '군체'만의 생생한 공포가 어떻게 완성됐는지를 보여준다.연상호 감독은 '부산행', '반도'에 이어 이번 작품에서도 액션팀과 단역 배우들뿐 아니라 현대무용수들을 기용했다. 그 이유에 대해서는 "정보를 교류하는 걸 결국 몸으로 표현하는 것이 필요했다"며 "추상적인 개념을 몸으로 표현하는 것에 익숙한 현대 무용가들이다 보니, 감염자들이 하나로 연결돼 있다는 개념 자체를 정말 잘 표현해줬다. 업데이트 될 때의 동작을 포함해 관객들이 인상적으로 봐 주시는 모든 모션도 제가 생각했던 것 이상으로 잘 표현해줬다"고 설명했다.감염자들이 정보를 교류하는 매개체인 점액질 역시 미술팀의 손끝에서 탄생했다. 감염자들의 의상은 물론 촬영장 곳곳에 흰색 액체를 덧입히는 미술팀의 작업 과정은 둥우리 빌딩을 감염 사태의 중심지로 탈바꿈시키는 과정을 고스란히 담아냈다. 또한 촬영 전 함께 몸을 풀고 호흡을 맞추는 무용수들의 모습은 감염자들의 유기적이고 집단적인 움직임 뒤에 치밀한 준비 과정이 있었음을 짐작하게 한다.'군체' 안무에 참여한 김수인 안무가는 "맨 얼굴일 때보다 렌즈를 하나 꼈을 때 어떤 한 겹 겹쳐진, 덮여진 제가 새롭게 탄생하는 느낌이 있었고 도움을 많이 받았던 것 같다"고 전했다. 디테일한 의상과 분장, 미술, 그리고 무용수들의 움직임이 만나 '군체'만의 독창적인 감염자를 완성했음을 보여주는 대목이다.'군체'는 현재 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr