가수 소유가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

소유가 내 집 마련에 성공한 근황을 전했다. / 사진='입만열면' 유튜브 영상 캡처

'월세 1300만원' 집에 거주한다는 루머에 휩싸였던 가수 소유가 최근 자가 마련에 성공한 근황을 전했다.지난 28일 유튜브 채널 '입만열면'에는 '성형, 월세, 열애설, 남사친, 만취녀 등... 다 해명합니다 | EP.17 소유 | 트루만쇼'라는 제목의 영상이 게재됐다. 소유는 MC 이용진과 함께 자신을 둘러싼 다양한 소문에 대해 솔직한 이야기를 나눴다.소유는 자신이 부동산 부자로 알려진 것에 대해 해명했다. 앞서 그는 6년간 거주해온 서울 한남동의 고급 빌라를 공개한 바 있다. 당시 해당 빌라는 월세 약 1300만 원 수준으로 알려지면서 소유가 고액 월세에 거주한다는 이야기가 온라인상에서 확산됐다.이에 소유는 "인터넷에 집을 검색했을 때 나온 가격일 뿐, 실제로 그 가격을 내지 않았다"며 "사람들이 저를 부자로 알고 있더라. 거지 같아 보이는 것보다 있어 보이는 게 낫지 않나 싶어서 굳이 해명하지 않았다"고 설명했다. 이어 이용진이 현재 거주 형태에 대해 묻자 소유는 "매매했습니다"고 답해 내 집 마련에 성공했음을 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr