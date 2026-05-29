신현준, '역변설'에 속내 밝혔다…"엄마는 아직도 이해 못해" ('전현무계획3')

배우 신현준이 행사에 참석해 포토 타임을 가졌다. / 사진=텐아시아DB

배우 신현준이 '천국의 계단' 역변설에 대한 속내를 밝혔다.29일 오후 9시 10분 방송되는 ‘전현무계획3’ 33회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 신현준과 전라도 광주 먹트립에 나선다.이날 세 사람은 ‘광주 7미’ 중 하나인 ‘육전’ 맛집으로 향한다. 이동하던 중 곽튜브는 “쇼츠로 ‘역변’ 영상을 봤다”며 신현준의 출연작 드라마 ‘천국의 계단’을 언급한다.최근 온라인상에서는 극중 아역인 배우 이완이 성인이 되어 신현준으로 전환되는 ‘회전목마’ 장면이 드라마계 손꼽히는 ‘역변’ 중 하나로 다시 화제를 모으고 있다. 이에 신현준은 “우리 엄마는 아직도 이해를 못 하셔”고 밝힌다.이어 ‘김태희 동생’ 이완이 자신의 아역으로 캐스팅된 비화까지 공개한다. 그는 “요즘 남미에서 ‘천국의 계단’을 방영 중인데 난리다. 페루 가면 다섯 걸음을 못 걷는다”며 글로벌 인기를 언급한다.곽튜브는 “그때나 지금이나 똑같으시다”며 신현준에게 동안 비결을 묻는다. 신현준은 “딸이 비결”이라고 하더니, 돌연 “현무도 결혼해서 아기 낳으면 안 늙어. 아이 때문에 관리 더하게 돼”라고 말한다. 전현무가 “아기 분유값보다 내 미용비가 더 나가는 거 아니야?”라고 반박하자 신현준은 “아이를 낳으면 중심이 바뀐다”고 조언한다.곽튜브도 “전 요즘 (PC) 게임을 아예 끊고 모바일 게임만 한다. 제가 아들의 분유를 새벽에 담당하고 있어서”라며 육아로 인해 180도 달라진 일상을 말한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr