CORTIS 2nd Mini-Album 'GREENGREEN' Concept Picture / Courtesy of BigHit Music

그룹 코르티스가 데뷔 1년 만에 다수의 글로벌 브랜드 전속 모델과 협업 파트너로 발탁되며 광고계의 주목을 받고 있다.29일 빅히트 뮤직에 따르면, 코르티스는 현재 KT, 아큐브, 토리든, 프레쉬, 반스, 레드불의 전속 모델로 활동 중이다. 통신, IT, 뷰티, 패션, 식음료를 아우르는 주요 산업군의 대표 모델로 기용된 데 이어, 애플과 에어비앤비, 오크베리 등 글로벌 기업들과도 다양한 협업 프로젝트를 하고 있다. 소속사 측은 현재 진행 중인 파트너십 외에도 다수의 브랜드와 추가적인 협업을 논의하고 있다고 밝혔다.업계에서는 코르티스가 가진 고유의 창작 방식과 정체성에 주목하고 있다. 다섯 멤버가 직접 음악과 안무, 시각 콘텐츠를 공동 제작하며 자신들의 실제 경험과 취향을 작업물에 반영하는 점이 브랜드들의 선택을 이끌어냈다. 인위적인 세계관이나 기획된 콘셉트를 배제하고, 또래 세대의 솔직한 정서와 라이프스타일을 담아내는 팀의 특성이 협업의 핵심 요소로 활용되는 추세다.이러한 팀의 성향은 실제 브랜드 협업 사례로 이어지고 있다. 미니 2집 타이틀곡 'REDRED'의 메시지가 대표적이다. 코르티스는 해당 곡을 통해 "눈치나 살피기", "도가니 사리기"를 경계하며 "진짜배기처럼 밟아가 step"이라는 뚜렷한 주관을 전달했다. 'RED'와 'GREEN'의 대비를 통해 타인의 시선에서 벗어나겠다는 메시지를 담은 이 곡은 공유숙박 플랫폼 에어비앤비와의 공간 프로젝트로 이어졌다. 지난 7일까지 운영된 '코르티스의 서울 비밀공간'은 멤버들의 취향을 반영한 공간 기획으로 타깃 소비자들의 방문을 이끌어냈다.음악에 녹여낸 일상적인 소재 역시 상업적 시너지를 냈다. 멤버들이 선호하는 음식인 아사이볼을 모티브로 삼은 수록곡 'ACAI'는 실제 아사이 브랜드 오크베리와의 공동 프로모션으로 확장됐다. 오크베리는 '화려한 토핑 없이도 근본 있는 사람이 되겠다'는 곡의 핵심 메시지와 아티스트의 선호도를 바탕으로 신메뉴 3종을 출시하며 소비층을 넓혔다.IT 기업 애플과의 협업 역시 스스로 콘텐츠를 기획하고 생산하는 코르티스의 창작 역량에 기반했다. 애플은 지난 3월 서울 애플 명동에서 개최된 창립 50주년 기념 세션에서 "'세상이 정한 기준과 규칙에서 벗어나 자유롭게 사고한다'는 의미를 담은 코르티스의 팀명은 애플과 결을 같이한다. 시대를 앞서가는 창의성을 가장 완벽하게 보여주는 아티스트"라고 언급한 바 있다. 양측은 지난 1월 미니 1집 수록곡 'GO!'의 퍼포먼스 비디오를 Apple Vision Pro 전용 콘텐츠로 선보인 이후 파트너십을 유지하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr