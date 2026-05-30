남궁민이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'결혼의 완성' 티저 포스터가 공개됐다. / 사진제공=KBS

배우 남궁민이 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'으로 돌아온다.7월 4일 첫 방송 되는 '결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 된 한 남자의 이야기를 그린다. 극 중 남궁민은 아내가 납치되면서 도망자이자 추격자 신분이 된 강태주 역을 맡았다.공개된 '결혼의 완성' 티저 포스터에는 강태주가 정장을 입은 채 휴대전화를 귀에 대고 있는 모습이 담겼다. 씁쓸한 그의 표정은 절체절명 위기에 처한 상황임을 짐작게 한다. 또 강태주의 뒤편으로 타오르는 거대한 화염이 눈길을 끈다. 화염에 불타오르는 물건은 무엇일지, 그 불길이 앞으로 어떤 파장을 불러일으킬지 궁금증을 더한다.한편 남궁민은 지난해 7월 종영한 SBS '우리 영화'에서 SBS 금토 드라마 최저 시청률을 기록하며 아쉬운 성적표를 받아들었다. 이로인해 연말 'SBS 연기대상'에서 대상 후보에 이름을 올리지 못했던 남궁민이 1년 만에 복귀하는 '결혼의 완성'에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'결혼의 완성'은 7월 4일 오후 9시 20분 첫 방송 된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr