신지가 더 어려진 모습으로 눈길을 끌었다. / 사진=신지 SNS

신지가 더 어려진 모습으로 눈길을 끌었다. / 사진=신지 SNS

그룹 코요태의 멤버 신지가 새로운 헤어스타일로 달라진 분위기를 자랑했다.지난 27일 신지는 자신의 SNS에 "앞머리"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에는 단발 헤어스타일에 앞머리를 내린 신지의 모습이 담겼다. 깔끔한 머리와 자연스럽게 내려온 앞머리가 어우러지며 한층 어려 보이는 비주얼을 완성했다.거울 셀카도 함께 공개했다. 아이보리 톤의 얇은 가디건을 착용한 신지는 환한 표정을 지으며 군살 없는 몸매를 뽐내 눈길을 끌었다.한편 신지는 지난 2일 서울 강남구 역삼동에서 7세 연하의 가수 문원과 백년가약을 맺었다. 2024년 MBC '이윤석 신지의 싱글벙글쇼'를 통해 인연을 맺은 두 사람은 이듬해 결혼을 약속한 것으로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr