'오매진'이 종영했다./사진제공=SBS

'오매진'이 종영했다./사진제공=SBS

안효섭과 채원빈이 일과 사랑 두 마리 토끼를 잡으며 꽉 닫힌 해피엔딩을 맞이했다.지난 28일 방송된 SBS 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’(이하 '오매진') 최종회에서는 워라밸은 물론 사랑까지 챙긴 매튜 리(안효섭 분)와 담예진(채원빈 분)이 알콩달콩한 일상을 보내는 모습을 막을 내렸다.매튜 리와 담예진의 인생을 망가뜨린 굿모닝 크림 사태의 진실이 밝혀졌다. 마침내 쓰레기 화장품을 만든 연구원과 뒷돈을 받은 쇼호스트라는 오명을 벗어났다. 함께 만들고 소개한 새로운 화장품이 홈쇼핑 생방송에서 완판을 기록, 성공적인 결과까지 만들었다.과거의 상처를 완전히 극복해낸 두 사람은 일에만 매진하던 지난날에서 벗어나 자신의 삶을 조금씩 재정비하기 시작했다. 충분한 휴식을 누리는 것은 물론 ‘주말엔 온전히 사랑만 하기’, ‘일 얘기하면 뽀뽀’ 등 귀여운 규칙을 만들었다. 두 사람은 수면제와 두통약 없이도 포근히 잘 수 있게 됐다.담예진을 향해 직진 플러팅을 했던 레뚜알 전무이사 서에릭(김범 분)은 누나 미셸(옥자연 분)의 뜻에 얌전히 따르던 모습에서 벗어나 자신이 지키고 싶은 것을 위해 직접 나서며 레뚜알의 새로운 대표로 자리매김했다. 덕풍마을의 실세 송학댁(고두심 분)은 매튜 리, 담예진의 오작교로 활약했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr