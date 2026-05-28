앤더블 /사진 제공=YH엔터테인먼트

신인그룹 앤더블(AND2BLE)이 '엠카운트다운'에 출격하며 데뷔 활동에 시동을 건다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 28일 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연한다. 이날 앤더블은 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 01: 큐리어시티)의 타이틀곡 'Curious'(큐리어스) 무대를 선보일 예정이다.'Curious'는 신스팝과 퓨처 하우스 요소가 결합된 에너지 넘치는 EDM 트랙이다. 하우스 비트와 두터운 신스 베이스의 조화가 두드러진다. 새출발에 나선 앤더블의 서사와도 맞닿아 있다. 이들은 타이틀곡을 통해 새로운 시작의 순간, 위험한 호기심이 불러올 변화를 두려움 없이 마주하겠다는 자신감과 포부를 표현한다.절제된 듯 유려한 군무가 음악방송 감상 포인트로 꼽힌다. 앤더블은 강렬한 비트 위 무게감 있는 스텝으로 완급 조절이 돋보이는 퍼포먼스를 선보일 예정이다.앤더블은 음악방송 활동에 앞서 각종 차트에서 두각을 나타내고 있다. 신보는 발매 이후 전 세계 23개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' TOP10에 진입했다. 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 2위를 기록하기도 했다. 장하오, 리키 등 중국인 멤버들이 포함된 만큼, 중국 내 인기 역시 주목할 만하다. 이 앨범은 공개 하루 만에 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 베스트 셀링 앨범 주간 차트 2위를 차지했다.국내 음반 차트에서도 존재감을 보였다. 'Sequence 01: Curiosity'는 써클차트 리테일 일간 앨범 차트와 한터차트 일간 앨범 차트에서 각각 1위에 올랐다. 타이틀곡 'Curious' 역시 전 세계 10개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 TOP10에 진입했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr