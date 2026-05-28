‘변호사’ 22기 정숙, 미국서 신혼생활…3번째 남편과 로드트립서 뽀뽀
22기 정숙이 남편과 미국여행 중이다.

최근 정숙은 남편과 라스베가스 여행을 떠났다. 이들은 휴일을 맞아 긴 로드트립을 선택했다. 두 사람은 관광지에서 뽀뽀를 하며 신혼다운 모습을 보였다.
‘변호사’ 22기 정숙, 미국서 신혼생활…3번째 남편과 로드트립서 뽀뽀
‘변호사’ 22기 정숙, 미국서 신혼생활…3번째 남편과 로드트립서 뽀뽀
한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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