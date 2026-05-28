'육아인턴'이 8부작을 끝으로 종영한다./사진제공=tvN STORY

'육아인턴'이 8부작을 끝으로 종영한다./사진제공=tvN STORY

tvN STORY ‘육아인턴’의 8부작을 끝으로 막을 내린다. '육아인턴'은 0.5% 시청률로 시작해 전회차 0%대 시청률을 기록하며 부진한 성적을 나타냈다.28일 오후 8시 20분 방송되는 ‘육아인턴’ 최종회에는 가수 영탁이 구원투수로 출연한다. 육아 경험이 없는 영탁이 이경규와 안정환의 트레이닝으로 ‘육아 치트키’로 거듭날 수 있을지 주목된다.이날 방송에서는 두 인턴즈가 이경규의 고향이자 안정환이 프로 축구선수 생활을 보냈던 부산을 찾아간다. 이들 앞에는 6세 시우, 4세 소윤, 15개월 시윤까지 한시도 눈을 뗄 수 없는 ‘삼남매’가 등장한다.이경규의 전폭적인 지지를 받으며 구원투수로 합류한 영탁. 이경규는 “내가 본 연예계 후배 중 영탁이만한 애가 없다. 인성, 감성, 지성에 축구까지 잘한다”며 극찬한다.이어 “결혼 생각이 있다”는 영탁에게 이경규와 안정환은 내심 “오늘 영탁 결혼 장려 프로젝트로 가자”라며 덫을 놓기 시작한다. 그러나 영탁은 형제도, 조카도 없는 ‘육아 경험 전무’ 상태. 이에 두 선배의 혹독한 트레이닝 아래 육아 세계에 직면하게 된다.선배 인턴즈는 “영탁아”를 끊임없이 외치며 쉴 틈 없이 육아 업무를 쏟아낸다. 하루에 5km를 뛴다며 체력을 자신했던 영탁은 아기 안는 법부터 젖병 사용법, 기저귀 가는 법까지 쉴 새 없이 몰아치는 스파르타식 속성 과외에 정신을 차리지 못한다.폭풍 같은 공동 육아를 마친 후, 영탁은 되레 깜짝 폭탄 발언으로 선배 인턴즈를 당황하게 했다고 해 이목이 쏠린다.인턴 생활 8회차를 맞이한 이경규와 안정환의 눈부신 성장도 관전 포인트다. 과거 아기 울음소리만 들어도 얼어붙던 초보 인턴의 모습은 온데간데없이 아기를 능숙하게 다룬다고 해 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr