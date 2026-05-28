박한별이 치앙마이 여행을 즐겼다. / 사진=박한별 SNS 캡처

박한별이 치앙마이 여행을 즐겼다. / 사진=박한별 SNS 캡처

배우 박한별이 치앙마이에서 여유로운 휴가를 즐겼다.박한별은 27일 자신의 SNS에 "치앙마이 앓이"라는 글과 함께 영상을 공개했다.박한별은 친구와 함께 치앙마이로 여행을 떠난 모습이다. 공개한 영상은 공항에서 현지로 바로 순간이동하는 듯 연출한 영상이다.공항에서부터 치앙마이 수영장까지 자연스럽게 이어지는 영상은 여행의 설렘을 더욱 드라마틱하게 전한다. 청량한 수영장 풍경과 박한별의 밝은 에너지가 어우러져 시선을 사로잡는다. 재치 있는 영상 연출과 함께 자유로운 휴가 분위기를 만끽하는 모습이 보는 이들도 즐겁게 한다.박한별은 2017년 결혼했다. 결혼 2년 만에 남편이 '버닝썬 게이트' 핵심 인물로 지목됐고, 남편은 횡령 및 성매매 알선 등 혐의로 2020년 징역 1년에 집행유예 3년을 선고받았다.박한별은 친엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하면서 복귀를 알렸다. 그는 유튜브 채널 '박한별하나'를 통해 제주도에서 카페를 운영하는 일상도 공개했다. 또한 숏폼 드라마 '청소부의 두 번째 결혼'에도 출연했다. 지난 1월 공개된 '청소부의 두 번째 결혼'은 글로벌 바이오 그룹의 창립자가 아들 부부와의 갈등 끝에 집을 떠나게 되면서 일을 그린 작품이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr