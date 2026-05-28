배우 황신혜가 미소를 보이고 있다. / 사진=황신혜 SNS

사진=황신혜 SNS

배우 황신혜가 동생에게 마음을 표했다.황신혜는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "❤️동생의 구족화 전시 어제 끝"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 황신혜의 동생 황정언 씨가 지난 19일부터 26일까지 개인전을 진행한 모습. 황정언 씨는 플라워 아트 위주로 놀라운 실력을 뽐냈다.특히 황신혜는 황정언 씨에 대해 "동생이 입으로 그려 낸 작품"이라며 "하나하나에 담긴 노력과 감정이 정말 깊었다. 동생의 끈기와 열정을 진심으로 존경한다"고 전했다.황정언 씨는 현재 구족화가(입, 발로 그림 그리는 화가)로 활동 중이다. 29살 때 교통사고로 목을 다쳤고, 목 밑으로 신경 없어서 입으로 그림을 그린다.한편 1963년생인 황신혜는 1983년 MBC 16기 공채 탤런트로 데뷔했다. 1987년 패션업체 대표 자제와 결혼하면서 연예계를 은퇴했으나, 결혼 9개월 만에 이혼해 영화 '개그맨'으로 연예계에 복귀했다. 이후 1998년 3살 연하의 중견 재벌 2세와 재혼했으나 1999년에 딸 이진이를 낳고 2005년 이혼했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr