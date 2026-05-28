배우 한소희가 그룹 엑스러브(XLOV)의 신곡 뮤직비디오에 출연해 강렬한 분위기를 완성했다./사진=알비더블유(RBW), WM엔터테인먼트, 257엔터테인먼트

배우 한소희가 그룹 엑스러브(XLOV)의 신곡 뮤직비디오에 출연해 강렬한 분위기를 완성했다./사진=알비더블유(RBW), WM엔터테인먼트, 257엔터테인먼트

배우 한소희가 그룹 엑스러브(XLOV)의 신곡 뮤직비디오에 출연해 강렬한 분위기를 완성했다. 엑스러브는 2023년 방송된 BOYS PLANET '보이즈 플래닛' 출신 우무티와 천관루이가 속한 4인조 그룹으로, 젠더리스 콘셉트를 앞세워 글로벌 팬들의 관심을 받고 있다.한소희는 지난 27일 공개된 엑스러브의 미니 2집 'I,God(아이,갓)' 타이틀곡 'SERVE(서브)' 뮤직비디오에 등장해 몽환적이면서도 퇴폐적인 무드를 표현했다.뮤직비디오 속 한소희는 상처 난 입술과 흔들리는 눈빛, 붉고 푸른 조명이 교차하는 공간 속에서 강한 인상을 남겼다. 처연함과 서늘함이 공존하는 감정 연기로 곡의 분위기를 끌어올렸고, 치명적인 매력과 몽환적인 분위기를 오가며 시선을 사로잡았다.엑스러브 멤버들과 만들어낸 긴장감 있는 연출과 비주얼 조합은 곡이 가진 신비로운 세계관을 더욱 강조했다. 글로벌 팬들 사이에서도 뮤직비디오 공개 직후 다양한 반응이 이어지고 있다. 앞서 한소희는 지난 1월 엑스러브 콘서트 현장을 찾은 모습이 포착되며 이목을 끌었다.한소희는 영화 인턴 '인턴' 개봉을 앞두고 있다. 작품 활동은 물론 패션과 글로벌 브랜드 활동까지 이어가며 활발한 행보를 이어가는 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr