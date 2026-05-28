마동석보다 17살 어린 아내…예정화, 핑크색 원피스 입고 핫걸 인증

방송인 예정화가 생일을 자축했다.최근 예정화는 생일을 맞아 사진을 남겼다. 핑크색 원피스를 입고 산뜻함을 자랑했다.1988년생인 예정화는 과거 MBC TV 예능 프로그램 '마이 리틀 텔레비전' 등에 출연하며 이름을 알렸다.이후 2016년 17세 연상의 배우 마동석과의 열애를 공개했다. 두 사람은 2021년 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐고, 2024년 뒤늦은 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr