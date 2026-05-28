강남이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

강남이 아내 이상화에게 공개적으로 사과했다. / 사진='동네친구 강나미' 캡처

가수 강남이 유튜브 콘텐츠 촬영 도중 아내 이상화에게 공개적으로 사과해 웃음을 안겼다.지난 27일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '촬영하다 상화에게 사과하는 강나미'라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.영상에서 강남은 다양한 종류의 우동을 먹던 중 "항상 우리 아내에게 미안하다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "너무 맛있다. 먹으면 안 되는데 모르겠다. 내가 이런 일을 해서 미안하다. 상화야 진짜 미안하다"라고 덧붙였다.강남이 연신 사과한 이유는 평소 아내 이상화가 그의 건강 관리를 철저하게 해왔기 때문으로 보인다. 강남은 과거 방송에서 간 건강 이상으로 식단 관리를 받고 있다고 털어놓은 바 있다. 이후 이상화는 남편의 식단을 직접 챙기며 건강 관리에 힘썼고, 강남 역시 꾸준한 노력 끝에 건강을 회복해왔다.한편 강남은 2019년 전 스피드 스케이팅 선수 이상화와 백년가약을 맺었다. 슬하에 자녀는 없다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr