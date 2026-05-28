아이오아이가 10주년 기념 컴백까지 우여곡절이 많았다고 밝혔다. 사진은 아이오아이 멤버 유연정. / 사진=텐아시아DB

아이오아이가 멤버들의 공통된 목표로 앨범을 완성했다고 밝혔다. / 사진='권또또' 유튜브 캡쳐

그룹 아이오아이(I.O.I)가 10주년 앨범 발매 전까지 여러 차례 무산 위기가 있었다고 털어놨다.지난 27일 유튜브 '권또또'에는 아이오아이 멤버 청하, 전소미, 유연정이 출연해 완전체 컴백에 얽힌 뒷이야기를 전했다. 멤버들은 새 앨범이 세상에 나오기까지 순탄치 않았다고 말했다.전소미는 "앨범 곡 미팅을 하는데 멤버들 취향이 달라 의견이 좁혀지지 않았다"며 "모두의 입맛을 맞출 수는 없겠다고 생각했다"고 털어놨다. 결국 그동안 활동하며 느낀 점을 한 명씩 공유했다. 유연정은 "처음에는 오글거렸는데 말하기 시작하면서 눈물을 보이는 멤버도 있었다"고 밝혔다. 모두 얘기해 본 결과 나를 사랑하는 법을 알게 됐거나 알고 싶다는 공통된 마음을 발견해 앨범의 주제로 삼게 됐다.유연정은 "사실 컴백이 한 두 번 엎어졌다"고 고백했다. 그는 "이번에도 컴백할 수 있을지 반신반의를 갖고 있던 상황에서 암묵적으로 '이번에 엎어지면 진짜 평생 끝이야. 미우나 고우나 안고 가자'라고 생각했기 때문에 컴백한 것 같다"고 설명했다. 청하는 "과거 영상을 보니까 마음에 드는 게 없다"며 "이번에는 무대 중에도 여유를 찾아서 즐기고 멤버들 눈도 바라보고 싶다"고 각오를 전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr