이영자가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

이영자가 '전지적 참견 시점'에서 귀농 일상을 보여준다. / 사진제공=MBC

개그우먼 이영자가 '전지적 참견 시점'에서 2년 만에 귀농 일상을 공개한다.오는 30일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 400회에서는 귀농 후 어엿한 프로 농사꾼으로 거듭난 이영자의 하루가 공개된다. 한편 이영자는 2년 전 방송을 통해 감성 가득한 귀농 라이프를 공개해 화제를 모은 바 있다.이영자의 하루는 이른 새벽 텃밭에서 시작된다. 허브와 상추, 레몬, 당근 등 다양한 작물을 키우고 있는 이영자는 능숙하게 텃밭을 가꾸며 눈길을 끈다. 귀농 2년 차인 그는 새로운 농법에도 도전하며 한층 익숙해진 모습을 보여준다. 이어 직접 키운 허브를 활용해 천연 디퓨저를 만드는 모습도 공개한다.이영자의 초여름 아침 식사도 공개된다. 순두부에 레몬즙을 곁들여 가볍게 식사를 시작한 그는 이어 제철 꽃게를 활용한 요리에 나선다. 알이 꽉 찬 꽃게에 표고버섯과 마늘, 치즈 등을 더해 자신만의 방식으로 요리를 완성한다. 여기에 직접 기른 채소까지 곁들이며 푸짐한 한 상을 차려낸다.이영자의 귀농 일상은 30일 오후 11시 10분에 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr