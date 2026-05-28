‘나는 SOLO’와 ‘짝’의 세계관이 합쳐졌다./사진제공= SBS Plus, ENA

‘나는 SOLO’와 ‘짝’의 세계관이 합쳐졌다./사진제공= SBS Plus, ENA

남규홍 PD가 ‘나솔사계’가 ‘나는 SOLO’(나는 솔로)와 ‘짝’의 세계관을 대통합한다.28일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘나는 SOLO’ 경력직 남자 출연자들이 다시 한 번 사랑을 찾으러 ‘솔로민박’의 문을 두드린다.이날 MC 데프콘, 경리, 정혜성은 1기 영호, 7기 영호, 8기 영수, 17기 영수 등 ‘경력직’ 솔로남들이 등장하자 반가워한다. 이들을 설레게 할 여자 출연자들도 속속 등장한다. 데프콘은 “누구시죠? 전혀 낯선 분이 왔어”라며 고개를 갸우뚱한다. 그런데 여자 출연자들은 전혀 긴장한 기색 없이 자기들끼리 자연스레 인사를 나누고, 급기야 “잘 지내셨냐?”며 서로의 근황을 묻는다.한 여자 출연자는 제작진과의 사전 인터뷰에서 “28세에 ‘짝’에 출연했다. 지금은 40대”라고 고백한다. 직후 이 여자 출연자의 당시 활약상이 영상으로 공개된다. 이를 본 경리는 “와, 이거 전생 같다. 진짜로”라며 ‘입틀막’한다. 해당 여자 출연자는 “방송 후 연애를 하긴 했는데 시행착오가 많았다”며 “이번엔 적극적으로 임할 것”이라고 다부진 각오를 밝힌다.‘경력직’ 솔로남들은 이들의 정체를 전혀 모른 채 “40대 특집인가 보다”라고 추측한다. ‘경력직’ 솔로남들과 ‘솔로민박’에서 새로운 로맨스를 꽃피울 여자 출연자들에 궁금증이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr