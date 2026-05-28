남규홍 PD가 ‘나솔사계’가 ‘나는 SOLO’(나는 솔로)와 ‘짝’의 세계관을 대통합한다.
28일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘나는 SOLO’ 경력직 남자 출연자들이 다시 한 번 사랑을 찾으러 ‘솔로민박’의 문을 두드린다.
이날 MC 데프콘, 경리, 정혜성은 1기 영호, 7기 영호, 8기 영수, 17기 영수 등 ‘경력직’ 솔로남들이 등장하자 반가워한다. 이들을 설레게 할 여자 출연자들도 속속 등장한다. 데프콘은 “누구시죠? 전혀 낯선 분이 왔어”라며 고개를 갸우뚱한다. 그런데 여자 출연자들은 전혀 긴장한 기색 없이 자기들끼리 자연스레 인사를 나누고, 급기야 “잘 지내셨냐?”며 서로의 근황을 묻는다. 한 여자 출연자는 제작진과의 사전 인터뷰에서 “28세에 ‘짝’에 출연했다. 지금은 40대”라고 고백한다. 직후 이 여자 출연자의 당시 활약상이 영상으로 공개된다. 이를 본 경리는 “와, 이거 전생 같다. 진짜로”라며 ‘입틀막’한다. 해당 여자 출연자는 “방송 후 연애를 하긴 했는데 시행착오가 많았다”며 “이번엔 적극적으로 임할 것”이라고 다부진 각오를 밝힌다.
‘경력직’ 솔로남들은 이들의 정체를 전혀 모른 채 “40대 특집인가 보다”라고 추측한다. ‘경력직’ 솔로남들과 ‘솔로민박’에서 새로운 로맨스를 꽃피울 여자 출연자들에 궁금증이 모인다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
28일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘나는 SOLO’ 경력직 남자 출연자들이 다시 한 번 사랑을 찾으러 ‘솔로민박’의 문을 두드린다.
이날 MC 데프콘, 경리, 정혜성은 1기 영호, 7기 영호, 8기 영수, 17기 영수 등 ‘경력직’ 솔로남들이 등장하자 반가워한다. 이들을 설레게 할 여자 출연자들도 속속 등장한다. 데프콘은 “누구시죠? 전혀 낯선 분이 왔어”라며 고개를 갸우뚱한다. 그런데 여자 출연자들은 전혀 긴장한 기색 없이 자기들끼리 자연스레 인사를 나누고, 급기야 “잘 지내셨냐?”며 서로의 근황을 묻는다. 한 여자 출연자는 제작진과의 사전 인터뷰에서 “28세에 ‘짝’에 출연했다. 지금은 40대”라고 고백한다. 직후 이 여자 출연자의 당시 활약상이 영상으로 공개된다. 이를 본 경리는 “와, 이거 전생 같다. 진짜로”라며 ‘입틀막’한다. 해당 여자 출연자는 “방송 후 연애를 하긴 했는데 시행착오가 많았다”며 “이번엔 적극적으로 임할 것”이라고 다부진 각오를 밝힌다.
‘경력직’ 솔로남들은 이들의 정체를 전혀 모른 채 “40대 특집인가 보다”라고 추측한다. ‘경력직’ 솔로남들과 ‘솔로민박’에서 새로운 로맨스를 꽃피울 여자 출연자들에 궁금증이 모인다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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