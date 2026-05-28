뇌종양 투병을 고백했던 배우 이의정이 근황을 전했다.
지난 27일 이의정은 자신의 SNS에 "여자의 변신, 무죄, 화장발"이라는 해시태그와 함께 여러 장의 셀카를 공개했다. 사진 속 이의정은 화려한 메이크업을 한 채 남다른 미모를 자랑하고 있는 모습이다. 또렷한 눈망울과 오뚝한 코가 눈길을 끈다. 이의정은 앞서 MBN '명을 사수하는 사람들 명사수' 출연해 뇌종양 투병 사실을 밝혔다. 그는 "세수를 하다가 손이 옆으로 가고, 머리가 깨질 듯 두통이 찾아왔다. 큰 병원으로 가라는 의료진 말 이후 기억이 끊겼다. 그게 첫 적신호였고 이후 15년간 투병을 이어갔다"고 고백했다.
한편, 이의정은 1994년 MBC '뽀뽀뽀'로 데뷔했다. 이후 시트콤 '남자 셋 여자 셋' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 2006년 뇌종양 말기 판정을 받은 그는 15년 투병 끝에 완치 판정을 받은 바 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 27일 이의정은 자신의 SNS에 "여자의 변신, 무죄, 화장발"이라는 해시태그와 함께 여러 장의 셀카를 공개했다. 사진 속 이의정은 화려한 메이크업을 한 채 남다른 미모를 자랑하고 있는 모습이다. 또렷한 눈망울과 오뚝한 코가 눈길을 끈다. 이의정은 앞서 MBN '명을 사수하는 사람들 명사수' 출연해 뇌종양 투병 사실을 밝혔다. 그는 "세수를 하다가 손이 옆으로 가고, 머리가 깨질 듯 두통이 찾아왔다. 큰 병원으로 가라는 의료진 말 이후 기억이 끊겼다. 그게 첫 적신호였고 이후 15년간 투병을 이어갔다"고 고백했다.
한편, 이의정은 1994년 MBC '뽀뽀뽀'로 데뷔했다. 이후 시트콤 '남자 셋 여자 셋' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 2006년 뇌종양 말기 판정을 받은 그는 15년 투병 끝에 완치 판정을 받은 바 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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