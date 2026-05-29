사진 제공=SM엔터테인먼트

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그룹 에스파가 쇠맛에 유쾌함이 더해진 '신맛'을 콘셉트로 컴백했다. 이들은 지금까지 보여준 강렬한 모습 외에도 다양한 모습을 보여주기 위해 음악적으로도 도전했다고 입을 모았다.에스파는 28일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울 호텔 4층 그랜드 볼룸에서 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드) 발매 기념 기자 간담회를 열었다.윈터는 이날 컴백 소감으로 "오랜만에 정규 앨범으로 돌아왔다. 설레고 기쁜 마음이다. 열심히 한 만큼 좋은 모습 보여드리겠다"라고 말했다. 지젤은 곧이어 "지난 정규 앨범이 기대 이상으로 너무 큰 사랑을 받아서 이번 앨범도 많은 사랑 부탁드리고 싶다. 우리가 보여주고 싶었던 새로운 모습이 많이 담겼다. 잘 보여 드릴 수 있을 것 같아 설렌다"고 덧붙였다.카리나는 "정규 1집을 많이 사랑해 주셔서 설레는 마음을 안고 준비했다. 회사와 상의해서 어떤 모습을 보여 드릴지 고심해서 나온 앨범이다. 성장한 모습을 보여드리겠다"고 했다. 닝닝 역시 "이번엔 물론 에스파만의 강렬한 모습도 있지만, 좀 더 여유롭고 쿨한 모습이 담겼다. 자신 있게 준비했으니 많은 관심 바란다"라고 소감을 밝혔다.카리나는 이번 앨범에 대해 "저희 콘셉트를 보곤 '쇠맛'이라고들 많이 하는데 이번엔 '신맛'으로 돌아왔다. 청량하고 시원한 분위기로 이번 여름을 맞이할 수 있게 됐다"라고 예고했다. 그는 "이번 앨범 수록곡들이 장르적으로 굉장히 다양하다. 수록곡을 쭉 듣다 보면 '에스파가 이런 음악도 할 수 있구나'라는 생각이 들 거다. 이번 앨범은 우리의 다양한 음악성을 보여드리고자 했다"라고도 설명했다.윈터는 타이틀 곡 'LEMONADE'에 대해 "에스파만의 위트를 가장 잘 담은 곡이라고 생각한다"면서 "위험한 혼란이 닥쳐도 통쾌하게 갈아 마시겠다고 노래하고 있다. 팬들이 저희 티저를 보고 '쇠콤달콤'이라더라. 그 말이 참 좋다"고 말했다. 닝닝은 뒤이어 "레모네이드가 되게 신 음료 아니냐, 이런 신맛도 유쾌한 맛일 뿐이라는 걸 살리려고 장난스럽게 녹음했던 것 같다"라고도 했다. 그는 "이번에 스페인어 파트가 있어서 번역기를 계속 돌리면서 발음 체크하고 녹음했다"면서 너스레를 떨기도 했다.닝닝은 앞서 화제가 됐던 'WDA'(Whole Different Animal) 뮤직비디오에 대해 "보고 좋아서 충격이었다. 파격적인 변신을 시도했다. 우리가 다른 존재로 변화한 모습을 보여주려고 자세부터 연기, 메이크업 다 과감하게 시도했다"고 설명했다.카리나는 지드래곤이 피처링에 참여한 데 대해 "처음부터 피처링을 염두에 두고 잡은 곡이었다. 누가 이걸 잘 해 줄 수 있을까 하고 생각했을 때 선배님이 떠올랐다. 흔쾌히 해 주셔서 기뻤다. 기대하던 부분을 너무 잘 살려 주신 덕분에 곡이 정말 멋있어졌다"라고 감사한 마음을 전했다.윈터는 에스파가 노래하는 '주체성'이 뭐냐는 기자의 질문에 "요즘엔 타인의 눈치를 많이 보느라 내가 좋아하고 사랑하는 걸 주저할 때가 많은 것 같다. 저희는 좋은 에너지를 주고, 내가 나 자신으로서 존재할 수 있다는 메시지를 주고 싶다. 내가 나 자신을 아는 게 가장 중요한 것 같다. 나를 알고 내가 나로서 존재하자고 노래하고 싶다"고 답했다.닝닝은 "아티스트로서 자신감은 항상 필요하다. 자신감 있게 만들어야 듣는 입장에서도 그게 와 닿을 수 있지 않을까. 우리뿐만 아니라 앨범 준비부터 스케줄까지 우릴 만들어 주시는 주변 분들을 위해서라도 그렇다. 항상 감사한 마음으로 자신감을 얻고 있다"라고도 말했다.또한, 이날 닝닝은 "벌써 활동 7년 차에 돌입했다"면서 "우리가 세계관을 가지고 데뷔를 했지 않나. 7년 동안 활동하면서 우리 모습을 찾아 나간 것 같다. 많은 분들이 말씀해 주시는 쇠맛도 불려지고 나서야 '우리가 쇠맛이구나' 했다. 새로운 모습은 지금도 고민하고 찾아 나가고 있는 것 같다"고 말했다.지젤은 "처음 데뷔했을 때엔 정말 아무것도 몰랐다. 그런데 활동하면서 깨달은 게 많다. 팬들에게 '힘든 날 우리 영상이나 노래로 조금이라도 힘이 된다'는 말을 듣고 정말 좋더라"라면서 미소 지었다.지젤은 간담회 말미 "향후 해보고 싶은 음악이 있다"면서 "우린 지금까지 에스파스럽다고 할 노래들을 많이 해 온 것 같다. 콘셉트가 있는 그룹이니 앞으론 사이버틱하면서도 귀엽고 사랑스러운 콘셉트도 시도해 보고 싶다. 기대해 봐도 좋을 것 같다"고 의미심장한 한마디를 남겼다.정규 2집 'LEMONADE'에는 앨범과 동명의 타이틀 곡 'LEMONADE'을 포함해 총 10곡이 수록돼 있다. 타이틀곡 'LEMONADE'는 강렬한 신스 베이스 사운드를 중심으로 한 일렉트로닉 댄스 장르 곡이다. 가사에서 이들은 '인생이 네게 레몬을 준다면 레모네이드를 만들어라'(If life gives you lemons, make lemonade)라는 서양 속담을 인용해 관심을 끌었다. 타이틀곡 뮤직비디오는 에스파의 평행 세계에 들어온 '레몬 버그'로 인해 생겨난 균열로 포스(P.O.S)가 열리는 스토리를 담았다.한편, 에스파의 정규 2집 'LEMONADE'는 오는 29일 오후 1시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr