가수 KCM의 아내 방예원 씨가 첫째 딸과 데이트를 인증했다. / 사진=방예원 씨 SMS

가수 KCM의 아내와 첫째 딸이 우월한 비주얼을 뽐냈다.아내 방예원 씨는 28일 자신의 인스타그램에 "둘째는 아빠랑 데이트하러 가고 오늘은 셋이서~"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 방예원 씨가 첫째 딸 수연 양과 함께 모녀 데이트를 즐기고 있는 모습. 방예원 씨는 딸을 향해 "사춘기라 엄마보다 친구가 더 좋은 나이인 줄은 아는데, 이렇게 같이 웃고 사진 찍으니 엄마는 너무 행복하다"라며 "엄마랑도 가끔 이렇게 데이트해줘🥰"라고 요청했다.특히 방예원 씨는 엄마가 아닌 언니로 착각할 정도로 빼어난 이목구비와 동안 외모를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 1991년생인 방예원 씨는 1982년생 KCM과 2022년 혼인신고를 하면서 법적 부부가 됐다. KCM은 지난해 두 딸의 아빠라는 사실을 13년 만에 고백했으며, 지난 1월 득남 소식을 알리면서 삼남매 아빠가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr