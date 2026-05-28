2009년생 문우진이 차세대 기대주로 존재감을 키우고 있다./사진제공=MYM

2009년생 문우진이 차세대 기대주로 존재감을 키우고 있다./사진제공=MYM

여러 유명 남배우의 아역으로 활약한 2009년생 문우진이 차세대 기대주로 존재감을 키우고 있다.문우진은 최근 방송 중인 ENA 월화드라마 허수아비 '허수아비'에서 검사 차시영(이희준 분)의 어린 시절을 맡아 극의 긴장감을 더하고 있다.'허수아비'는 연쇄살인 사건의 진범을 쫓던 형사가 자신이 가장 혐오하던 인물과 공조하게 되며 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 문우진이 연기하는 어린 시영은 형사 강태주(박해수 분)와 학창 시절부터 얽힌 인물로, 두 사람의 악연이 시작되는 지점을 그려낸다.문우진은 상대를 압박하는 눈빛과 위태로운 분위기를 섬세하게 표현하며 성인 차시영으로 이어질 감정선을 안정적으로 구축했다. 특히 결핍과 경쟁심이 뒤섞인 인물의 내면을 밀도 있게 풀어내며 극의 몰입도를 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.문우진은 어린 나이에도 안정적인 연기력과 캐릭터 소화력으로 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. '김비서가 왜 그럴까'에서 박서준 아역으로 주목받은 뒤 '사이코지만 괜찮아' 속 김수현 아역, 'WATCHER'의 서강준 아역, '나의 해리에게'의 이진욱 아역 등을 맡으며 존재감을 넓혀왔다.넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서는 박보검의 어린 시절 관식을 연기하며 담담하면서도 묵직한 감정선으로 호평을 얻었다. 이후 '은중과 상연', 디즈니+ 오리지널 시리즈 '트리거', JTBC 금요시리즈 '러브 미' 등 다양한 플랫폼 작품에 출연하며 활동 영역을 넓혀가고 있다.영화 '반도', '하이재킹', '검은 수녀들', '전지적 독자 시점' 등 스크린에서도 꾸준히 얼굴을 비춘 문우진은 또래를 뛰어넘는 집중력과 섬세한 감정 표현으로 눈길을 끌고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr