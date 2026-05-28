이광수가 '골드랜드'에서 박이사 역으로 분했다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

이광수가 섬뜩한 눈빛 연기로 몰입도를 올렸다./ 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

배우 이광수가 '골드랜드'에서 악연으로 강렬한 인상을 남겼다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'의 최종회 9, 10회가 지난 27일 공개됐다. 이광수는 사라진 금괴를 찾기 위해 지독하게 쫓아다니는 조직의 간부 박이사 역으로 분했다. 매회 강렬한 인상을 남기며 등장마다 시청자들의 이목을 집중시켰다.이광수는 욕망에 가득 찬 박이사의 면모를 표현했다. 금괴의 행방을 쫓는 박이사가 인물들을 협박하는 장면에서 분노에 차오른 얼굴과 과감한 액션으로 잔혹함을 더했다. 박이사가 금괴를 마주한 순간에는 극한으로 치솟은 욕망을 눈빛으로 담아내 소름을 유발하기도 했다.이광수는 최후의 빌런으로 '골드랜드'의 마지막을 장식했다. 김희주(박보영 분)와 이도경(이현욱 분)을 만난 박이사가 금괴의 위치를 추궁할 때 광기 어린 눈과 비열한 웃음으로 욕망의 끝을 나타냈다. 이후 도경을 죽일 때 망설임 없는 눈빛을 보이는가 하면 희주와 치열한 접전 끝에 죽음을 맞이하며 마지막까지 긴장감을 유지했다.이광수는 박이사로 새로운 악인의 얼굴을 그려냈다. 흉터와 피투성이 분장으로 비주얼에 생동감을 더했고 차에 매달리는 추격 신부터 총과 칼을 이용한 격렬한 몸싸움까지 다양한 액션을 소화하며 색다른 재미를 선사했다. '골드랜드'를 통해 또 한 번 인생캐를 경신한 이광수가 앞으로 이어갈 연기 행보에 기대가 모인다.'골드랜드'는 디즈니+를 통해 총 10개의 에피소드를 공개했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr