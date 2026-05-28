방송인 유재석이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

지난 27일 '유 퀴즈 온 더 블럭' 345회가 방송됐다. / 사진제공=tvN

방송인 유재석이 진행을 맡은 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 높은 시청률과 화제성을 기록했다.지난 27일 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 345회는 수도권 가구 기준 평균 3.7%, 최고 5.2%, 전국 가구 기준 평균 3.9%, 최고 5.2%를 기록했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파 포함 전채널 동시간대 1위를 달성했다.(닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)화제성까지 장악했다. '유 퀴즈 온 더 블럭'은 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 조사한 TV 비드라마 화제성 부문에서 5월 3주차 2위에 오르며 뜨거운 인기를 입증했다.한편 345회는 '이렇게 열심히 산다' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 하루 15만여 건의 처방을 소화하는 서울아산병원 약제팀의 차승현·박근미 약사, 학생들에게 헬스로 할 수 있다는 자신감을 심어준 대구 영남공고 지한구 교사, 가수 이준, 배우 박지현이 출연해 다양한 이야기를 들려줬다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr