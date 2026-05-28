그룹 마이틴 출신 최은수의 아이돌 활동 시절. / 사진=최은수 SNS

사진=최은수 SNS

사진=최은수 SNS

그룹 마이틴 출신 최은수가 승무원 생활에 만족감을 보였다.최은수는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "미련과 아쉬움이 없냐고 많이 물어보시는데, 없다면 거짓말이지만🧐 지금 저의 삶에 충분히 만족하고 지낸답니다🍀"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최은수가 아이돌 활동부터 승무원 합격까지의 과정이 담긴 모습. 최은수는 자막을 통해 "2019년에 돌연 팀이 해체를 맞았고, 하루 만에 실업자가 됐다"고 했다. 이후 그는 군 생활을 비롯해 홀서빙, 옷가게, 사무보조, 호텔, 전단지, 상담원 등 다양한 분야에서 일을 해왔음을 알렸다.특히 최은수는 호텔 재직 시절, 입사 한 달 만에 고객 만족 1위 사원에 올랐던 사실도 전했다. 함께 첨부된 후기에는 "체크인을 도와주신 직원분이 친절하셨고, 생일을 맞아 서비스를 많이 챙겨주셨다"고 적혀있다.한편 최은수는 1997년생으로 올해 만 29세다. 2015년 그룹 NPI와 2017년 마이틴으로 데뷔했지만, 2019년 팀 해체 후 연예계 은퇴를 선언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr