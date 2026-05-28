염유리가 어머니 생각에 눈물을 쏟았다./사진=염유리 SNS

염유리가 어머니 생각에 눈물을 쏟았다./사진제공=TV조선

가수 염유리가 췌장암 말기인 모친을 떠올리며 눈물을 쏟았다.28일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯 포유' 3회는 '감사합니다' 특집으로 꾸며진다.홍성윤은 '훈남 음대 오빠'라는 닉네임의 듀엣 짝꿍과 함께 무대에 오른다. 두 사람은 대학 선후배 사이로, 과거 한 무대에서 호흡을 맞춘 특별한 인연이 다. 훈남 음대 오빠는 당시의 홍성윤을 떠올리며 "서울예대 한국음악과의 아이유였다"고 깜짝 고백한다.오랜만에 한 무대에서 다시 만난 두 사람은 한층 깊어진 감성으로 특별한 하모니를 완성한다. MC 송은이는 "노래를 듣다가 제가 숨을 쉬지 않고 있다는 걸 깨닫았다"라며 감탄한다.'송도 민서 엄마'라는 닉네임으로 등장한 염유리의 듀엣 짝꿍 역시 등장과 동시에 시선을 사로잡는다. 우아한 비주얼에 현장에서는 "배우 이영애를 닮았다"라는 반응이 이어지지만, 단아한 첫인상과 달리 무대가 시작되자 반전 가창력이 터져 나온다.송도 민서 엄마는 1년 전 유방암 진단을 받았던 사연을 털어놓는다. '미스트롯4' 경연 당시 암 투병 중인 어머니의 사연이 공개됐던 염유리는 "저희 엄마를 보는 느낌이었다"라며 끝내 눈물을 보였다는 후문이다.한편, 염유리는 '미스트롯4'에 재도전 한 이유에 대해 "어머니가 췌장암 말기 진단을 받고 시한부 선고를 받은 상태" 라며 "어머니가 점점 몸이 더 아파지시다 보니까 제가 '미스트롯3' 때 다 보여드리지 못한 게 너무 후회가 많이 남았다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr