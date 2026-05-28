권율이 '오십프로'에 빌런으로 등장한다./사진제공=MBC

권율이 '오십프로'에 빌런으로 등장한다./사진제공=MBC

배우 권율이 화려한 쇼맨십 뒤 위험한 본색을 숨긴 ‘도회장’ 캐릭터로 등장한다. MBC 드라마 출연은 '한번 더 해피엔딩' 이후 10년 만이다.28일 MBC 금토드라마 ‘오십프로(Fifties Professionals)’ 측은 3회 방송부터 한경욱(김상경 분)의 스폰서이자 돈줄 도회장 역으로 등장하는 권율의 스틸컷을 공개했다.지난 2회는 10년 전 여객선 사건의 진실과 사라진 USB를 둘러싼 추적전이 본격적으로 펼쳐졌따. 정호명(신하균 분), 봉제순(오정세 분), 강범룡(허성태 분)은 여객선 위 육탄전부터 현재 영선도를 뒤흔드는 추적까지 휘몰아치는 전개를 완성했다.잠들어 있던 화산파 2인자 강범룡이 철문을 부수고 귀환, 다음 회를 향한 기대를 높였다.공개된 스틸 속 도회장은 화려하면서도 얄미운 비주얼로 눈길을 끈다. 각 잡힌 정장에 잠옷 바지를 매치한 독특한 스타일링부터 허세 가득한 포즈, 의미심장한 미소가 ‘쇼맨십 빌런’ 면모를 드러낸다.도회장과 한경욱의 오른팔 유인구(현봉식 분) 사이에는 침묵을 동반한 묘한 긴장감이 감돈다. 유인구는 도회장에게 허를 찔린 듯 순간 말문이 막힌 표정으로 날 선 시선을 보내고 다.도회장의 능글맞은 쇼맨십도 시선을 사로잡는다. 시시각각 변하는 표정과 분위기는 상대를 장기말처럼 다루는 도회장의 위험한 본색을 짐작하게 만든다. 한경욱의 스폰서 도회장이 영선도 판에 어떤 균열을 만들지 관심이 집중된다.'오십프로'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr