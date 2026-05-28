가수 KCM이 13년 간 숨겼던 딸들에게 미안한 마음 드러냈다. /사진=텐아시아DB

KCM 가족의 생애 첫 놀이동산 가족 나들이가 공개됐다. /사진제공=KBS

심형탁 아들 하루의 일상이 공개됐다./사진제공=KBS

가수 KCM이 13년 간 숨겼던 딸들에게 미안한 마음 드러냈다.지난 27일 방송된 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’) 623회에서는 KCM 가족의 생애 첫 놀이동산 가족 나들이가 공개됐다.KCM 부부와 둘째 딸 서연, 막내 아들 하온은 처음으로 함께 놀이공원 나들이에 나섰다. 서연은 맹수 사파리에서는 엄마와 아빠를 능가하는 담력을 보였다. 자신보다 몸집이 큰 불곰과 사자가 다가와도 겁내지 않고 맹수의 입에 간식을 넣어줬다. 무서워하는 엄마 아빠를 보며 “무서운 동물이 쫓아오면 내가 다 막아줄 거야”라고 해 든든함을 자아냈다.KCM은 13년 동안 숨기고 살아야 했던 가족과 놀이공원을 걸으며 많은 이들의 응원을 받았다. KCM은 “추억 만들 때마다 ‘이게 뭐라고 이런 걸 못 해줬을까‘하는 생각이 든다”며 “나는 세상을 다 가진 남자”라며 뭉클해 했다. KCM 아내는 13년 동안 아빠의 존재를 지우고 숨어 지내야 했던 첫째 딸 수연을 떠올리며 “아직 못 해준 게 많은데 수연이가 훌쩍 컸다. 눈물이 나더라”라며 미안해했다. 이에 KCM은 “추억을 많이 만들어 줘야겠다”고 다짐했다.‘농부’로 변신한 심형탁 아들 하루의 일상도 공개됐다. 하루는 아빠와 함께 벼심기에 나섰다. 자연에서 만난 동물들과도 친구가 됐다. 청개구리가 자신의 어깨에 올라타도 평온함을 유지한 하루는 논에서 자기 팔뚝만 한 미꾸라지를 발견하고는 한 손으로 움켜잡았다. 닭들이 돌아다니는 닭장 속으로도 성큼성큼 걸어가 유정란 세 개를 달걀 상자에 담았다. 이를 본 심형탁은 “하루 대단해”라며 뿌듯해 했다.하루의 옹알이도 계속됐다. 하루는 새참을 먹으며 “헤헤” 하더니 인생 첫 토마토의 맛에 “따부(방울)”를 외쳤다. 소고기 앞에서는 “아우”, “업떠”, “아빠 빨리”라며 손으로 소고기를 덥석 집어 입에 넣었다.한편, KCM은 지난해 3월 10여 년간 교제해 온 9세 연하 아내와 2021년 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다고 밝힌 바 있다. 그는 이미 2012년생 첫째 딸과 2022년생 둘째 딸이 있다며 13년 간 아내와 두 딸 숨겼다고 고백해 화제를 모았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr