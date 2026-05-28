사진=그룹 블랙핑크 제니 인스타그램 캡처

그룹 블랙핑크 제니가 샤넬 앰버서더다운 면모를 과시했다.제니는 지난 27일 자신의 SNS에 "커스텀 샤넬 룩 입고 애프터파티 분위기 좀 냈다. 사진을 못 찍어서 너무 아쉽다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.이날 공개된 사진은 지난 26일 서울 영등포구 퐁피두센터 한화에서 진행된 샤넬 '2026 공방 컬렉션 서울쇼' 애프터파티 현장에서 촬영된 사진들이다. 제니는 백리스 디자인 브라톱에 미니스커트와 롱부츠를 매치해 과감한 스타일링을 선보였다. 특히 파티 무대에서 미공개 신곡 일부를 부르면서는 재킷을 벗고 탄탄한 몸매를 드러내 이목을 집중시켰다.앞서 제니는 이번 행사 본식에서 블랙 앤 화이트 디테일이 가미된 브이넥 드레스를 착용해 큰 관심을 받았다. 샤넬 측은 제니의 사진을 첫 번째 오피셜 포토로 내세우며 브랜드와의 깊은 인연을 드러냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr