31기 순자와 경수가 실제 연애 중이라고 밝혔다. /사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

31기 순자와 경수가 실제 연애 중이라고 밝혔다. /사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

31기 순자와 경수가 실제 연애 중이라고 밝혔다. /사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

ENA, SBS Plus '나는 SOLO' 31기 순자와 경수가 실제 연애 중이라고 밝혔다. 이날 방송에서는 왕따 가해 주동 의혹으로 비판을 받은 옥순, 영숙, 정희가 연신 사과의 뜻을 전하며 시청자들의 이목을 끌었다.28일 촌장엔터테인먼트TV에서 진행된 31기 라이브 방송에서는 최종 커플들의 근황이 공개됐다. 앞서 최종 방송에서는 영숙이 경수에게 최종 선택을 했지만 커플로 이어지지 못했고, 경수와 순자, 영호와 옥순, 영식과 정희가 최종 커플 됐다.옥순은 라이브 방송에 불참한 영호를 대신해 "영호 님과 잘 만났었는데 내가 개인적으로 해외에 나갈 일이 생겨 방송 시작하고 얼마 안 돼 헤어졌다"고 밝혔다. 영식과 정희 역시 현재는 결별한 상태라고 전했다. 두 사람은 "서로에 대해 많이 알아가며 여느 연인처럼 방송이 시작하기 전엔 편하게 만났는데 서로 감정이 커지다 보니 서운한 게 생기면서 사소한 다툼이 돼 지금은 헤어진 상태"라고 설명했다.반면 경수와 순자는 현재까지 관계를 이어오고 있다고 밝혔다. 경수는 "우리가 최종 선택을 하고 방송 이후에도 연애를 시작했고 방송을 하는 중에도 잘 만나고 있다"고 말했다. 이어 "방송을 보며 서로 힘들었던 부분이나 재밌었던 부분에 관해 얘기하면서 서로에게 힘이 되어주며 지냈던 것 같다. 우리는 지금도 잘 만나고 있다"고 덧붙였다.그는 "이 부분에 관해 조심스럽다 보니 칩거 생활을 많이 했던 것 같다"며 "나도 순자 님도 매일 마스크와 모자를 쓰고 데이트다운 데이트하지 못해 이제 자유롭게 다닐 수 있다는 생각에 해방감이 느껴진다. 소소한 행복이 아니라 큰 행복이다"고 털어놨다.순자는 "방송 안에서 사귀면 집착녀일 것 같다 미저리일 것 같다는 오해를 많이 받았는데 나는 집착하는 스타일이 아니다"라고 말했다. 이어 "나는 연락도 잘 안 하는 스타일이고 일에 집중할 때는 일에만 집중하는 편이다. 서로의 생활을 존중하면서 잘 만나고 있다"며 "솔로 나라를 나오고 나서 그 주 금요일에 처음으로 만났고 매주 주말마다 만났다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr