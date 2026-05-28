사진=31기 영숙 SNS

'나는 솔로' 31기 영숙이 방송 이후 사과의 뜻을 전했다.31기 영숙은 28일 자신의 인스타그램에 "매주 수요일이면 긴장된 마음으로 TV 앞에 앉아 방송을 기다렸는데, 라이브 방송까지 끝나고 나니 이제 정말 실감이 난다"라며 말문을 열었다.영숙은 "5박 6일이라는 짧은 시간이었지만, 그 안에서 '31기 영숙'이라는 이름으로 참 많은 감정들을 느끼고 몰입하며 지냈던 것 같다"면서도 "방송을 다시 보면서 제 언행에 대해 아쉬움도 많이 느꼈다. 조금 더 배려해야 했던 순간들, 자기 객관화가 부족했던 모습들도 돌아보게 됐다"고 털어놨다.이어 그는 "스스로 멋진 사람이라고 이야기했던 순간들이 많았는데, 오히려 정말 멋진 사람일수록 더 겸손하다는 걸 이번 시간을 통해 많이 배우게 된 것 같다"며 "이제는 다시 제 일상으로 돌아가지만, 반성하고, 복기하고, 노력하면서 오늘보다 조금 더 나은 사람이 될 수 있도록 살아가겠다"고 말했다.함께 공개된 사진들 속에는 31기 멤버들을 위해 준비한 손 편지와 그들과 함께한 뒤풀이 현장 등이 담겼다.앞서 영숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로'에서 경수를 두고 순자와 미묘한 신경전을 벌였다. 이 과정에서 옥순, 정희와 함께 순자에 대한 뒷담화하는 장면들이 여러 차례 방송되며 논란의 중심에 섰다.이후 영숙은 31기 라이브 방송에 출연해 "방송 보고 순자님에게 사과드려야 할 부분이 많다고 느꼈고 실제로 사과도 드렸지만 직접 뵙고 사과드리고 싶어서 이 자리에 나오게 됐다"고 밝혔다.그는 "방송을 돌이켜보면 '내가 그때 왜 그랬지', '내가 순자님 아침에 요리할 때 조금이라도 도와드리려고 가볼걸', '순자님 병원 갔다 왔을 때 괜찮냐고 말 한마디 해볼걸' 등 후회되는 부분이 많이 있었던 거 같다"면서 "순자님에게 다시 한번 죄송하다고 말씀드리고 싶었다"고 눈물을 흘렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr