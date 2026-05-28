ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 31기가 역대급 화제성을 보여줬다./사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 31기가 역대급 화제성을 보여줬다./사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 31기가 역대급 화제성을 보여줬다./사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 31기가 역대급 화제성을 보여줬다. 2021년 첫 방송 이후 여러 화제의 기수가 등장했지만, 왕따 논란으로 이목이 쏠린 것은 31기가 처음이라는 반응이 나온다.지난 27일 방송에서는 31기 솔로 남녀들의 최종 선택이 공개됐다. 이날 영호와 옥순, 영식과 정희, 경수와 순자가 최종 커플로 이어졌고, 정숙·상철·광수·영수·영철·영자는 최종 선택을 포기했다.방송 직후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에는 영호를 제외한 출연진이 참석해 근황과 현실 커플 여부를 공개했다. 특히 31기가 방송 중 뒷담화 및 왕따 논란에 휩싸인 만큼 라이브 방송은 최대 동시 시청자 수 약 39만 명을 기록하며 뜨거운 관심을 모았다.앞서 온라인에서는 왕따 논란의 주동자로 지목된 옥순, 영숙, 정희와 피해자로 언급된 순자가 라이브 방송에 불참할 것이라는 추측이 나왔지만, 모두 방송에 참석하며 루머로 확인됐다.순자는 "이번 논란에 너무 크게 중심에 있었기 때문에 제 심경이나 사실관계를 조금 확실하게 말씀드리기 위해서 글을 적어왔다"고 밝혔다. 이어 "방송 이후 여자 출연자들 단체채팅방에 초대됐을 때 그 방 이름부터 '걸스토크'라는 점도 유쾌하진 않았다"며 "그 자리에서 나는 걸스토크를 빙자해서 나를 힘들게 하는 순간이 너무 많았기 때문"이라고 털어놨다.또 "나와 경수님의 관계에 대해 '지금도 만나냐'는 가벼움과 무례함이 섞인 질문도 유쾌하지 않았다"고 말했다. 이어 "첫 방송을 상철님 집에서 함께 시청한 뒤 정희님에게 솔로나라에서 겪은 서운함을 처음 이야기했는데 돌아온 반응이 차가웠다"며 "'너무 예민한 것 아니냐', '왜 분위기를 망치냐'는 말도 들었다"고 회상했다.순자는 이후 단체 채팅방을 나왔다고 밝혔다. 그는 "정희님께는 따로 연락받아 진심으로 사과를 들었다. 그때 관계를 풀었다"며 "다른 출연자들의 사과는 뒤늦게 와닿아 알림만 확인하고 읽지 않았다"고 설명했다.옥순은 라이브 방송에 불참한 영호를 대신해 "영호님과 잘 만났었는데 개인적으로 해외에 나갈 일이 생겨 방송 시작하고 얼마 안 돼 헤어졌다"고 전하며 현재는 결별한 상태라고 밝혔다.영식과 정희 역시 연인 관계를 발전하지 못했다. 영식은 "최커가 된 날부터 연인으로서 시작이었다"며 "서로 많이 알아가며 만났지만, 감정이 커질수록 서운함도 생겼고, 사소한 다툼 끝에 지금은 헤어진 상태"라고 말했다.반면 경수와 순자는 유일한 현실 커플로 이어졌다. 경수는 "우리가 최종 선택을 하고 방송 이후에도 연애를 시작했다"며 "방송을 보며 서로 힘들었던 부분이나 재밌었던 부분에 관해 이야기하면서 힘이 돼줬다. 지금도 잘 만나고 있다"고 밝혔다. 이어 "그동안 칩거 생활을 하고 마스크와 모자를 쓰고 다녔는데 이제는 해방감이 느껴진다"고 털어놨다.순자는 "집착이 많을 것 같다는 오해를 받았는데 사실이 아니다. 연락도 잘 안 하는 스타일"이라며 웃었다. 그는 "서로의 생활을 존중하면서 잘 지내고 있다. 솔로나라를 나온 그 주 금요일에 만나 굴찜을 먹으러 갔고 이후 매주 주말마다 만났다"고 전했다. 출연자가 아닌 다른 이성과 연애 중이라고 밝힌 상철을 제외한 나머지 출연자들은 현재 솔로라고 근황을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr