배성재 / 사진=텐아시아 DB

JTBC ‘강연배틀쇼 사(史)기꾼들’이 ‘월드컵 특집' 으로 진행된다 / 사진=JTBC ‘강연배틀쇼 사기꾼들’

방송인 배성재가 독립운동가의 손자라고 밝힌다.28일 방송되는 JTBC '강연배틀쇼 사(史)기꾼들'(이하 '사기꾼들', 기획 민철기·연출 박현정·백수진)이 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 특집으로 시청자들을 찾는다.이날 스튜디오에서 출연자들은 붉은 의상과 응원 소품으로 축제 분위기를 한껏 끌어올린다. 여기에 '사기꾼들' 최초로 강연자가 아닌 새로운 도전자가 등장한다. 그 주인공은 바로 '국가대표 배성재. 그동안 수많은 스포츠 현장을 중계한 배성재가 이번에는 중계석이 아닌 강연배틀 무대 위 플레이어로 직접 나선다.배성재는 "역사 프로그램에 나올 줄은 몰랐다"라며 "늘 뒤에서 분석하고 중계만 하다가 직접 플레이어로 참여하는 건 처음"이라고 소감을 전한다. 하지만 이내 독립운동가 신영호 선생의 외손자라는 사실이 밝혀지며 주목받는다.특히 배성재는 절친으로 유명한 박지성의 사인볼을 1위 공약으로 내건다. 예상치 못한 파격 공약에 최태성, 썬킴, 김헌은 "박지성과 협의된 거냐"라며 즉각 항의에 나선다. 이에 아랑곳하지 않고 당당하게 공약을 내세운 배성재는 본격적인 강연에서 주특기인 스포츠 중계를 역사 강연에 결합해, 마치 한 편의 경기를 보는 듯한 긴장감과 몰입감을 선사한다. 특히 다가오는 2026 북중미 월드컵에서 사상 첫 월드컵 한일전이 성사될 가능성까지 언급한다.한편, MC 김종민은 "차범근, 박지성, 손흥민 중 최고의 레전드는 누구냐"라는 축구 팬들의 영원한 난제를 꺼낸다. 세 사람 모두와 각별한 친분을 자랑하는 배성재는 한참을 머뭇거리다 결국 답을 내놓는다.28일 저녁 8시 50분 JTBC '강연배틀쇼 사기꾼들'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr