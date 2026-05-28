방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 'SWIM'으로 미국 빌보드 '글로벌(미국 제외)'에서 7번째 정상을 차지했다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 지난 27일 발표한 최신 차트(5월 30일 자)에 따르면 방탄소년단의 'SWIM'이 3주 연속 '글로벌(미국 제외)' 1위를 기록했다. 방탄소년단은 지난주 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 기록을 넘어 올해 이 차트에서 가장 많이 1위를 달성한 가수가 됐다. 이어 이번 주까지 7번째 정상을 밟으며 또 새 기록을 썼다.'SWIM'은 '글로벌 200' 10위로 두 달 넘게 '톱 10'에 안착했고, 메인 송 차트 '핫 100'에서는 55위에 올랐다. 이어 '어덜트 컨템포러리'(16위), '팝 에어플레이'(12위) '어덜트 팝 에어플레이'(17위)에 들었다. '라디오 송'은 26위에 오르며 지난주 대비 3계단 상승했다.'아리랑'은 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 9주째 10위에 올랐다. 세부 차트에서도 주목할 만한 성과를 냈다. '아리랑'은 '톱 앨범 세일즈' 4위, '톱 스트리밍 앨범' 17위를 차지했다. '바이닐 앨범'은 13위에 자리 잡으며 지난주보다 3계단 오른 성적을 냈다.방탄소년단은 4장의 앨범을 3주 연속 '월드앨범'에 올렸다. 특히 지난 2022년 발매한 'Proof'는 4위로 206주째 차트를 지켰다. 일본 정규 4집 'MAP OF THE SOUL ： 7 ～ THE JOURNEY ～'(14위), 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 'Tear''(16위), 미니 5집 'LOVE YOURSELF 承 'HER''(25위)도 순위권에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr