31기 순자가 왕따 논란과 관련한 심경을 밝혔다./사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

31기 순자가 왕따 논란과 관련한 심경을 밝혔다./사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

31기 순자가 왕따 논란과 관련한 심경을 밝혔다./사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

ENA, SBS Plus 나는 SOLO 31기 순자가 왕따 논란과 관련한 심경을 밝혔다.28일 촌장엔터테인먼트TV를 통해 진행된 31기 라이브 방송에서 순자는 "이번 논란의 중심에 있었기에 제 심경이나 사실관계를 확실하게 말씀드리고 싶다"며 미리 준비한 글을 읽어 내려갔다.순자는 "촬영이 끝난 뒤 특수한 환경이라 다들 몰입했던 거라고 생각해 아무 일 없던 것처럼 지내려 했지만, 여자 출연자 대화방에 초대된 뒤 더 힘든 순간이 많았다"고 털어놨다. 이어 "이름부터 '걸스토크'였다. 솔로나라에서 걸스토크를 빙자해 저를 힘들게 한 순간이 많았다. 대화방에서 장난스럽게 경수와 아직 만나냐는 질문도 유쾌하지 않았다"고 말했다.또한 그는 1화 방송 당시 상철의 집에 모여 함께 시청했다고 밝히며 "당사자인 정희가 있어서 솔로나라 안에서 겪은 서운함을 어렵게 이야기했는데 예민하다, 왜 분위기를 망치냐는 반응이 돌아왔다"고 설명했다. 이어 "그 이후 여자 출연자 모임에는 나가지 않겠다고 결심했다. 단체방도 나갔다"고 덧붙였다.순자는 "정희에게 진심으로 사과받았다. 정희가 저에 대해 이야기를 한 게 아니라 단순한 동조로 느껴지고 악의가 없다는 것도 느껴져서 관계를 풀었다"고 밝혔다.이어 옥순과 영숙에 관해 "'뭔가 오해를 한 거 같은데? 한 사람 이야기만 듣고 언니가 상처받았다면 미안하다', '멘탈 괜찮니?'라고 했다"며 "솔로나라 출연 후 사과할 시간이 많았다고 생각하는데 그때까지 스스로 돌아보지 않았다고 생각해 알람만 보고 메시지는 읽지 않았다"고 전했다.끝으로 순자는 "시청자분들께서 저를 위해 너무나도 많은 공감을 해주시고 위로해 주시고 응원, 걱정을 해 주셔서 저에게 큰 위로가 되었다는 것을 말하고 싶었고 진심으로 감사하다"고 밝혔다. 이어 "하지만 이건 저희가 개인적으로 풀어야 할 문제다. 너무 과도한 비난은 자제해 달라"며 "피해자나 가해자가 아닌 사람으로 살 수 있게 더 성숙하게 좋은 모습으로 거듭날 수 있게 응원해 달라"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr