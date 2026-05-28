방송인 박명수의 전 매니저 한경호씨가 건강 이상설에 대해 해명했다.
지난 27일 한 씨는 자신의 SNS에 글을 올렸다. 그는 주어 없이 "폐암 수술 3년 만에 모든 게 무너졌다"며 "8개가 새로 발견됐고, 뇌로 전이됐다. 이제 더 나빠질 것도 없나 보다. 어쩌라는 건지. 나한테 죽으라고 계속 하나보다"고 적었다.
해당 글로 인해 일각에서는 한 씨가 암 투병 중인 것으로 오인하기도 했다. 자신의 글이 화제가 되자 한 씨는 SNS를 통해 추가 입장을 밝혔다. 그는 "병간호하며 살고 있습니다. 제가 아픈 것처럼 돼서 당황스럽네요. 어머니 얘기입니다"며 투병 당사자가 본인이 아님을 설명했다.
한 씨는 2005년부터 20년 동안 박명수와 함께했던 매니저로 얼굴을 알렸다. 그는 '무한도전', '할명수' 등에도 출연해 활약한 바 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 27일 한 씨는 자신의 SNS에 글을 올렸다. 그는 주어 없이 "폐암 수술 3년 만에 모든 게 무너졌다"며 "8개가 새로 발견됐고, 뇌로 전이됐다. 이제 더 나빠질 것도 없나 보다. 어쩌라는 건지. 나한테 죽으라고 계속 하나보다"고 적었다.
해당 글로 인해 일각에서는 한 씨가 암 투병 중인 것으로 오인하기도 했다. 자신의 글이 화제가 되자 한 씨는 SNS를 통해 추가 입장을 밝혔다. 그는 "병간호하며 살고 있습니다. 제가 아픈 것처럼 돼서 당황스럽네요. 어머니 얘기입니다"며 투병 당사자가 본인이 아님을 설명했다.
한 씨는 2005년부터 20년 동안 박명수와 함께했던 매니저로 얼굴을 알렸다. 그는 '무한도전', '할명수' 등에도 출연해 활약한 바 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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