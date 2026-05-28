박명수와 '할명수'에 출연한 전 매니저 한경호씨. / 사진=웹예능 '할명수 '캡처

방송인 박명수의 전 매니저 한경호씨가 건강 이상설에 대해 해명했다.지난 27일 한 씨는 자신의 SNS에 글을 올렸다. 그는 주어 없이 "폐암 수술 3년 만에 모든 게 무너졌다"며 "8개가 새로 발견됐고, 뇌로 전이됐다. 이제 더 나빠질 것도 없나 보다. 어쩌라는 건지. 나한테 죽으라고 계속 하나보다"고 적었다.해당 글로 인해 일각에서는 한 씨가 암 투병 중인 것으로 오인하기도 했다. 자신의 글이 화제가 되자 한 씨는 SNS를 통해 추가 입장을 밝혔다. 그는 "병간호하며 살고 있습니다. 제가 아픈 것처럼 돼서 당황스럽네요. 어머니 얘기입니다"며 투병 당사자가 본인이 아님을 설명했다.한 씨는 2005년부터 20년 동안 박명수와 함께했던 매니저로 얼굴을 알렸다. 그는 '무한도전', '할명수' 등에도 출연해 활약한 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr