'그날들'에 출연하는 김정현 / 사진제공=매니지먼트 시선

'그날들'에 출연하는 김정현 / 사진제공=매니지먼트 시선

배우 김정현이 뮤지컬 '그날들'로 무대에 오른다. 한편 김정현은 지난 4월 종영한 tvN 드라마 '세이렌'에서 배우 박민영과 호흡을 맞추며 물오른 연기력으로 호평받은 바 있다.28일 소속사 매니지먼트 시선 측은 '그날들'에서 정학 역을 맡은 김정현의 포스터 촬영 비하인드 사진을 공개했다. '그날들'은 1990년대를 배경으로 청와대 경호실을 둘러싼 사건 속에서 우정과 사랑, 그리고 선택의 순간을 섬세하게 그려낸 작품이다. 김정현은 청와대 경호부장 정학으로 분해 데뷔 이후 처음으로 뮤지컬에 도전한다.사진 속 김정현은 깔끔하게 갖춰 입은 검은색 정장에 포마드 헤어스타일을 하고 있다. 또 인이어(In-ear)를 착용해 경호원의 아우라를 뿜어내고 있어 눈길을 끈다. 이어지는 사진 속 김정현은 경호관 본분에 충실한 절제된 사격 포즈를 취하고 있다. 컷마다 다양한 분위기를 보여준 김정현은 촬영 현장에서 단숨에 A컷을 완성하며 촬영 감독들의 호평을 이끌어냈다는 후문이다.김정현을 비롯해 엄기준, 류수영, 최진혁, 윤시윤 등이 출연하는 '그날들'은 다음 달 9일부터 8월 23일까지 디큐브 링크아트센터에서 관객들과 만난다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr