ATEEZ "GOLDEN HOUR : Part.4" press conference scene/ KPOPIT

그룹 에이티즈/사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미니 14집 발매를 앞두고 대규모 프로모션 일정에 돌입했다.소속사 KQ엔터테인먼트는 28일 0시 공식 SNS를 통해 에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)' 프로모션 맵을 게재했다.공개된 이미지는 도시 속 군중을 실루엣으로 형상화한 디자인으로 눈길을 끈다. 특히 일부 인물의 머리 위에는 'Sadness', 'Joy', 'Shame' 등 다양한 감정을 나타내는 단어들이 트래킹 표시로 나타나 있어 이번 앨범이 다룰 소재에 대한 궁금증을 높였다.이번 프로모션 맵에 따르면 에이티즈는 앨범 발매 전까지 콘셉트 트레일러, 콘셉트 포토, 트랙리스트 포스터, 프리뷰, 뮤직비디오 트레일러, 캐릭터 포스터, 뮤직비디오 티저 등 순차적으로 티징 콘텐츠를 선보일 예정이다.특히 내달 8일과 15일에는 구체적인 정보 없이 '?'로만 표시된 콘텐츠가 예고돼 팬들의 호기심을 자극하고 있다. 베일에 가려진 해당 일자에 어떤 색다른 콘텐츠가 공개될지 글로벌 팬들의 이목이 쏠린다.앞서 에이티즈는 미니 14집 스포일러 영상을 통해 컴백을 예고했다. 영상 속 끊임없이 변화하는 소프루의 모습과 함께 담긴 "의심하십시오"라는 음성은 강렬한 여운을 남기며 새 앨범 콘셉트에 대한 기대감을 키웠다.에이티즈의 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5'는 내달 26일 오후 1시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr