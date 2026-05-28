효연이 있지와 합동 무대를 준비하는 콩트를 공개했다. / 사진='효연의 레벨업' 유튜브 캡쳐

효연이 있지의 곡 킬링 파트에 욕심을 보이며 웃음을 자아냈다. / 사진='효연의 레벨업' 유튜브 캡쳐

그룹 소녀시대 효연이 그룹 있지(ITZY)와 합동 무대를 준비하는 콩트로 웃음을 안겼다.지난 27일 유튜브 '효연의 레벨업'에는 '가짜 김효연 EP.21 연습실 편 (있지)' 영상이 업로드됐다. 효연은 자신의 곡 'DESSERT'(디저트)와 있지의 곡 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노)로 스페셜 합동 무대를 꾸미기 위해 JYP 연습실을 방문했다.파트 분배를 위해 있지가 다수결 투표를 제안하자 효연은 "잘하는 사람이 더 많이 가져가야 한다. 투표가 너무 정정당당해서 마음에 안 든다"며 선을 그었다. 이어 리더를 뽑는 과정에서 있지가 JYP의 덕목인 진실, 성실, 겸손이 필요하다고 언급하자 효연은 "그게 왜 필요하지"라고 반문해 웃음을 자아냈다. 결국 있지 예지가 다수결로 리더가 됐다.본격적인 안무 연습이 시작되자 효연의 파트 욕심은 더욱 커졌다. 효연은 "내가 여기 센터 쓰고 피라미드 느낌 좋아하거든"이라며 당당하게 대형을 지시하는가 하면 "너희가 키가 너무 크니까 약간 이렇게 해주면 안 돼? 확 숙여줘"라며 무릎을 굽혀달라고 요구했다. 효연은 "류진이 파트가 마음에 든다", "채령이 파트도 임팩트 있더라"며 킬링 파트까지 노렸다. 이후 JYP 특유의 공기반 소리반 창법에 맞서 SM 특유의 쇠맛 보컬과 과장된 안무 스타일을 뽐내다가 돌연 현타가 온 모습으로 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr