배우 변우석이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 포스터 / 사진제공=넷플릭스

배우 변우석이 출연하는 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'가 공개 이틀 만에 1위에 등극했다.지난 26일 공개된 '유재석 캠프'는 공개 다음 날인 27일 오늘의 대한민국 TOP 10 시리즈 부문 3위로 진입한 데 이어, 이틀 만인 오늘(28일) 1위를 차지하며 흥행을 이어가고 있다.해외에서도 인기가 뜨겁다. '유재석 캠프'는 오늘 기준 한국을 비롯해 홍콩, 싱가포르 등 총 3개국에서 1위를 석권했다. 또 말레이시아 3위, 대만 3위, 필리핀 4위, 인도네시아 4위, 태국 4위 등 아시아 주요 8개국 TOP 10에 동시 진입했다.'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 함께 놀고 즐기며 추억을 쌓는 단체 캠프 예능이다. 1~5회 공개 직후 유재석과 멤버들의 활약에 호평이 이어지고 있다. 유재석은 베테랑 예능인답게 화려한 입담을 보여주며 눈길을 끌었다. 변우석, 지예은, 이광수 역시 시너지를 발휘하며 웃음을 더하고 있다.연출을 맡은 이소민 PD는 "오랫동안 호흡을 맞춰온 유재석, 이광수 씨의 믿고 보는 케미에 변우석, 지예은 씨의 신선한 매력이 더해져 첫 주부터 기대 이상의 큰 사랑을 받은 것 같다"라며 "일상 탈출을 꿈꾸는 숙박객들과 출연진이 만들어낸 가식 없는 웃음이 시청자들에게 잘 전달된 것 같아 기쁘고 감사하다"고 전했다.'유재석 캠프'의 후반부 이야기를 담은 6~10회는 다음 달 2일 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr