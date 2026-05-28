'나는 SOLO' 31기 옥순이 치과의사 영호와 최종 커플이 됐다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

지난 27일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

지난 27일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

지난 27일 '나는 SOLO'가 방송됐다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

뒷담과 논란으로 대중의 질타를 받았던 '나는 SOLO' 31기 옥순이 치과의사 영호와 최종 커플로 매칭됐다.지난 27일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 31기 솔로남녀들이 최종 선택을 진행했다. 영식-정희, 영호-옥순, 경수-순자가 서로를 택하며 최종 커플이 됐다.최종 선택을 하루 앞둔 밤, 순자는 경수와 1:1 데이트를 마친 뒤 밝은 표정으로 숙소에 돌아왔다. 같은 시각 방으로 돌아온 경수는 영숙이 준 편지를 다시 꺼내 읽었다. 편지에는 "'밖에서도 알아가고 싶다'는 영숙의 진심이 담겨 있었고, 경수는 인터뷰에서 "'누군가가 날 생각하며 편지를 써준다는 것 자체가 특별한 선물이었다"며 복잡한 감정을 털어놨다.공용 거실에서는 경수, 순자, 영숙 사이의 미묘한 분위기가 이어졌다. 경수와 순자가 나란히 앉아 이야기를 나누는 동안 영숙은 두 사람 쪽으로 계속 시선을 보냈다. 이후 영숙이 식사를 준비하자 경수가 먼저 다가가 말을 걸었고, 순자 역시 자연스럽게 그 옆에 합류했다. 식사 시간에도 순자는 경수 옆자리를 먼저 차지했고, 영숙이 반대편에 앉자 경수 머리에 붙은 밥풀을 떼어주며 알콩달콩한 모습을 보였다.이후 최종 선택을 앞둔 마지막 데이트 선택 시간이 공개됐다. 가장 먼저 나선 영수는 선택을 받지 못했고, 영호에게는 옥순이 곧바로 다가섰다. 영식 역시 정희와 다시 한번 1대1 데이트를 하게 됐다. 영철과 광수는 모두 영자를 원했지만, 영자는 끝내 누구도 선택하지 않았다. 마지막 순서였던 경수 앞에는 순자만 일어섰고, 모두가 예상했던 영숙은 움직이지 않았다.영식과 정희는 마지막 데이트에서 더욱 가까워진 모습을 보였다. 영식은 정희의 편지에 대해 "진심이 느껴졌다"고 말했고, 두 사람은 가족 이야기와 연애 가치관 등을 나누며 자연스럽게 미래에 대한 대화까지 이어갔다. 영호와 옥순 역시 안정적인 분위기였다. 옥순이 솔로나라 생활이 어땠는지 묻자 영호는 "오길 잘했다"며 눈물을 보였고, "쉴 수 있는 사람을 만난 것 같다"라며 옥순에게 고마움을 전했다. 이어 그는 "평생 함께 살아야지"라고 말하며 결혼까지 생각하는 진심을 내비쳤다.경수와 순자의 데이트는 달달하면서도 긴장감이 감돌았다. 순자는 마지막까지 다대일 데이트가 될까 걱정했다고 털어놨지만, 경수는 오히려 그 상황을 예상했다고 답해 순자를 놀라게 했다. 이후 인터뷰에서 경수는 "영숙도 당연히 나설 줄 알았다"며 "생각과 다른 모습에 아쉬움을 느꼈다"고 말했다. 결국 데이트 후 경수는 직접 영숙을 찾아갔다. "왜 선택하지 않았냐"는 질문에 영숙은 "순자와 함께 있는 자리에서는 자신의 마음을 표현하기 어려웠고, 따로 기회를 만들고 싶었다"고 설명했다. 또 "아직 최종 선택이 끝난 건 아니라며 마지막까지 해보겠다"는 뜻을 전했다.이어진 최종 선택에서는 영호와 옥순, 영식과 정희가 예상대로 서로를 택하며 커플이 됐다. 정숙과 상철, 광수, 영수, 영철, 영자는 최종 선택을 하지 않았다. 경수는 문구점에서 산 목도리를 들고 순자에게 다가가 "솔로나라 밖에서도 더 알아가고 싶은 사람"이라고 말하며 목도리를 직접 둘러줬다.영숙은 씁쓸한 표정을 지었지만 후회는 없다고 말하며 선택을 포기했다. 마지막으로 순자는 이곳에서 가장 많이 웃게 해준 사람이라며 경수를 선택했고, 두 사람은 서로의 마음을 확인했다. 순자는 결국 원하는 사랑을 이뤄낸 것 같다며 웃었고, 경수는 앞으로는 자신도 더 표현하겠다고 약속했다. 영호와 옥순은 오늘부터 1일이라며 기뻐했고 영식과 정희 역시 손을 잡고 포옹하며 서로에 대한 확신을 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr