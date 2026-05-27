지난해 4월 데뷔한 걸그룹 코스모시가 대학교 축제 무대에 올라 청춘들과 호흡했다./사진제공=NTT 도코모 스튜디오&라이브

지난해 4월 데뷔한 걸그룹 코스모시가 대학교 축제 무대에 올라 청춘들과 호흡했다./사진제공=NTT 도코모 스튜디오&라이브

지난해 4월 데뷔한 걸그룹 코스모시가 대학교 축제 무대에 올라 청춘들과 호흡했다.코스모시는 지난 6일 전북대학교 대동제를 시작으로 중앙대학교 안성캠퍼스, 덕성여자대학교, 한양대학교 ERICA캠퍼스 등 8개 대학 축제 무대에 올랐다.이들은 각 대학에서 'BabyDon'tCry=BreakingTheLove'('베이비돈크라이=브레이킹더러브'), 'Lucky=One'('럭키=원'), 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~'('챈스 ~ 사랑이라 말하기 전에 ~'), 'Princess=Kiss'('프린세스=키스'), 'HIGH=LOVE'('하이=러브'), 'Paradise ~ I need you ~'('파라다이스 ~ 아이 니드 유') 등 다양한 무대를 선보이며 현장 분위기를 끌어올렸다.데뷔 후 처음으로 대학 축제에 참여한 코스모시는 특유의 청량한 비주얼과 퍼포먼스로 관객들의 호응을 끌어냈다. 관객들은 뜨거운 환호와 박수로 화답했고, 코스모시는 오는 27일 제주대학교, 29일 성결대학교, 6월 1일 순천대학교 축제 무대에 올라 열기를 이어간다.코스모시는 지난 3월 두 번째 미니앨범 '~ of the world ~'('~ 오브 더 월드 ~')를 발매했다. 이번 앨범에는 사랑을 통제하려던 다섯 개의 디바이스가 실패한 뒤 스스로 오류가 되기를 선택한 소녀들의 세계관이 담겼다.앨범 발매에 앞서 'Physics ~ 物理的な ~'('피직스 ~ 물리적 이야기 ~'), 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~'('챈스 ~ 사랑이라 말하기 전에 ~')를 선공개하며 서사의 시작을 알렸고, 전곡 타이틀이라는 구성으로 관심을 끌었다. 또 'Silence ~ body & soul ~'('사일런스 ~ 보디 앤 솔 ~') 무대에서는 요괴 분장을 활용한 퍼포먼스를 선보이며 강한 인상을 남겼다.코스모시는 지난달 11일 팬덤 플랫폼 비스테이지에 글로벌 멤버십을 오픈하고 다양한 콘텐츠로 팬들과 소통 중이다. 온·오프라인 팬 사인회도 진행하며 글로벌 팬들과 만남을 이어가고 있다. 스포티파이 감상자 수 역시 꾸준히 증가하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr