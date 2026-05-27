방송인 박명수 / 사진=텐아시아 DB

KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에는 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계에 나서는 이영표 KBS 해설위원과 남현종 캐스터가 출연했다 / 사진제공 = KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼' 보이는 라디오 캡처

방송인 박명수가 2026 FIFA 북중미 월드컵에 기대를 드러냈다.27일 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에는 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계에 나서는 이영표 KBS 해설위원과 남현종 캐스터가 출연했다.이날 방송에서 박명수가 "시청률 1등 하지 않을까 속단한다"고 하자, 이영표는 "시청률보다 좋은 중계를 하는 게 중요하다. 유익한 중계, 감동이 있는 중계, 행복한 중계, 이기는 중계 해보겠다"고 포부를 전했다. 이에 박명수는 "그럼 1등 하는 것 아니냐. 말을 왜 돌리냐"고 지적했다. 남현종은 "성적은 따라오는 거다. 이번 우리나라 경기가 우리 시간대로 다 오전에 있다. 오전부터 하루가 행복할 수 있는, 또 기분 좋게 주말을 맞이할 수 있는 중계를 하고 싶다"며 의지를 보였다.또 박명수는 '경쟁 상대'인 박지성 해설위원과 배성재 캐스터에 대해서 어떻게 생각하는지 물었다. 남현종은 "축구에서도 강팀은 자기가 준비되어 있으면 상대 팀보다 본인들을 먼저 챙긴다. 그분들을 의식하기보다는 제가 잘할 수 있는 걸 이영표 위원님과 같이 하자는 마음으로 나선다"고 답했다. 이영표는 "월드컵을 4개의 방송사가 다 같이 중계하고 응원하며 붐업도 되길 원했는데, 2개사가 빠져서 아쉽다. 그래도 KBS가 공영 방송으로 사회적 역할과 책임을 다하는 선택을 해서, 아쉬운 가운데서도 다행이다"라고 소감을 전했다.이에 박명수는 "넷이 나눌 걸 둘이 나눈 거다. 이번 월드컵을 통해서 남현종 아나운서가 가장 큰 월드컵 수혜자가 될 수 있다. 제2의 전현무가 되는 것 아니냐"라며 기대했다. 이어 그는 남현종 캐스터의 아킬레스건 부상에 대해서도 "얼마 전 다친 것도 액땜한 거다. 우리 선수들이 다칠 거, 여기가 다친 거다"라고 덧붙였다.한편, 함께 중계에 나선 '특별 캐스터' 전현무에 대해서도 언급했다. 이영표는 "(전현무 씨는) KBS 신입 캐스터다. 상당히 독창적이고 일반적이지 않은 면들이 있다. 우리 축구 팬들이 한 번도 경험하지 못한 중계를 경험하게 될 것이다"라고 설명했다. 남현종도 "개그계에는 박명수 씨가 있고 아나운서계는 전현무 선배가 있다. 그래서 처음에 제가 많이 떨었는데 배우려고 하는 모습도 그렇고, 당황하는 모습을 처음 봤다. 그 뒤로 제가 오히려 챙겨드리려고 한다"고 전했다. 이영표는 "처음에 긴장을 많이 하더라. 같이 연습하고 나서는 편안해졌다"며 예고했다.이영표, 남현종은 한국 대표팀의 이번 월드컵 전망에 대한 분석도 내놓았다. 첫 경기 상대인 체코에 대해 이영표는 "체코에 키가 큰 선수들이 많다. 코너킥, 세트 피스 기회를 최소화해야 하고, 어쩔 수 없이 가져갔을 땐 상대 공격수들이 원하는 타이밍에 헤딩, 공격하지 못하게 잘 막아야 한다. 손흥민, 김민재, 이강인 등이 있는 역대급 호화 멤버이기에 충분히 잡을 수 있다"고 분석했다. 또 이영표는 "대부분 첫 득점한 팀이 승리한다. 첫 득점이 중요하다. 하지만 실점해도 또 마음을 다잡고 역전할 수 있다. 2006년 독일 월드컵 때 토고전에서 실점하자, 경험 있는 선수들이 후배 선수들에게 경험을 나눠주며 경기력을 유지해 역전승을 했었다"며 조언했다.또 남현종은 "이번 월드컵에서는 경기 22분에 '하이드레이션 브레이크'라는 게 생겼다. 그 시간에 이영표 해설위원이 '앞 22분의 흐름은 이랬고, 앞으로 22분은 어떻게 해야 한다'는 걸 말해줄 예정이다. '이영표의 1분 스피치'를 기대해달라"고 관전 포인트를 예고했다. 박명수는 "처음 알았다. 이런 걸 말해줘야 한다"며 "이렇게만 하면 1등이다"라며 기대했다.한편, KBS가 지상파 단독 생중계하는 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 대한민국 대표팀은 6월 12일 오전 11시(이하 한국 시간) 체코와 첫 경기를 펼친다. 이어 19일 오전 10시 멕시코, 25일 오전 10시 남아프리카공화국과 조별예선을 치를 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr