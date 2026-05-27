김민하 / 사진 = 김민하 SNS

배우 김민하가 다이어트 성공 후 파격적인 이미지 변신에 도전했다.26일 김민하는 자신의 SNS에 별 다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 한 명품 쥬얼리 브랜드 행사에 참석한 김민하의 비하인드컷이 담겼다. 이날 김민하는 풍성한 속눈썹과 강렬한 레드립으로 존재감 넘치는 이목구비를 자랑했다. 그러면서도 그는 주근깨를 그대로 살려 특유의 몽환적인 분위기를 자아냈다.함께 공개된 다른 사진에서 그는 보라빛이 감도는 아이셰도우와 과감한 올백머리를 선보였다. 특히, 그의 몰라보게 달라진 비주얼이 눈길을 끌었다. 최근 7kg 감량에 성공했다는 김민하는 날렵한 턱선과 오똑한 콧날로 이전보다 시크한 이미지를 연출해 놀라움을 안겼다.해당 사진을 접한 팬들은 "고급지게 예쁜 자연미인", "미모가 진짜 아이코닉하다. 인형인 줄"이라며 칭찬을 아끼지 않았다. 그러면서도 "배역 때문에 다이어트한 건 알겠는데 (얼굴이) 너무 많이 달라진 듯", "특유의 분위기를 잃은 것 같아 아쉽다" 등의 반응도 이어졌다.한편, 김민하는 차기작으로 넷플릭스 영화 '우리 태양을 흔들자' 출연 제안을 긍정 검토 중인 것으로 알려졌다. 해당 작품은 시한부 인생을 살던 이방인 둘이 만나 삶의 의미와 진정한 사랑을 찾아 나가는 과정을 그린 작품이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr