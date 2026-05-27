'허수아비' 박준우 감독 / 사진제공=스튜디오 안자일렌

'허수아비' 박준우 감독 / 사진제공=스튜디오 안자일렌

'허수아비'를 연출한 박준우 감독이 캐스팅 비하인드를 밝혔다.27일 서울 삼청동의 한 카페에서 ENA 월화드라마 '허수아비' 박준우 감독, 이지현 작가를 만났다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주(박해수 분)가 자신이 혐오하던 인물 차시영(이희준 분)과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다.캐스팅 비하인드를 묻자 박준우 감독은 "작품의 처음과 끝, 노년 역할을 해낼 수 있는 배우를 섭외하는 것에 가장 우선순위를 뒀다"고 답했다. 박 감독은 "이 작품은 30년이라는 긴 시간을 오간다. 그래서 그것을 설득력 있게 표현할 수 있는 배우가 필요했다. 그 기준으로 봤을 때 박해수 배우는 처음부터 원픽이었다"고 밝혔다.살인사건의 진범 이용우 역을 맡은 배우 정문성의 캐스팅 비하인드도 공개했다. 박 감독은 "박해수, 이희준, 곽선영 등 주요 배우들이 있었지만, 이용우 역은 특히 고민이 많았다"라며 "정문성 배우를 캐스팅하고 진범의 노년 연기는 또 다른 배우를 섭외할까 생각했었다"고 털어놨다.이어 그는 "그런데 정문성 배우가 '노년 연기를 직접 하지 못하면 작품에서 하차하겠다'고 할 정도로 강한 의지를 보였다. 결국 정문성 배우가 노년 역할까지 직접 맡았는데 결과적으로 정말 좋은 선택이었다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr